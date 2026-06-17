Google heeft het beturingsyssteem Android 17 uitgebracht. Daarbij ligt er een focus op multitasken, dat dankzij zogeheten 'bubbels' makkelijker wordt.

Android 17 wordt nu uitgerold op Google's Pixel-smartphones (vanaf de Pixel 6), en zal in de loop van dit jaar ook naar andere Android-smartphones komen. Zoals gezegd is een belangrijk onderdeel van het nieuwe besturingssysteem multitasken, maar niet geheel onverwachts speelt AI ook een grote rol.

Multitasken met bubbels

Om te beginnen met dat multitasken: Google introduceert 'bubbels'. Dit zijn een soort zwevende vensters die gebruikers van elke app kunnen maken door een pictogram van de app ingedrukt te houden.

Zeker op grotere schermen is dit handig, want deze zwevende vensters komen allemaal in een balk onderin te staan. Via die balk kun je gemakkelijk schakelen tussen de verschillende apps. Dit moet je helpen om sneller tussen apps te schakelen op je Google-apparaat en dus efficiënter met je tijd om te gaan.

Focus op AI

Zoals gezegd heeft Android 17 ook een focus op kunstmatige intelligentie. Zo worden diverse nieuwere AI-modellen ondersteund, waaronder de muziekgenerator Lyria 3, vertalingstools als AudioLM en Gemini Omni.

Met dat laatste AI-model kun je video's editen in gesprekken, terwijl Lyria 3 je muzieknummers laat creëren door alleen maar opdrachten te geven via tekst.

Gelijktijdig het scherm en jezelf opnemen

Ook nieuw in Android 17 is de mogelijkheid voor gebruikers van een Google-apparaat om tegelijkertijd het scherm en zichzelf op te nemen in video's. Dat is vooral handig voor mensen die reactievideo's plaatsen op socialmediaplatforms als Facebook, TikTok en Instagram.

Gamemodus voor vouwbare smartphones

Google heeft met Android 17 ook een gamemodus geïntroduceerd voor vouwbare smartphones. Dat houdt in dat het scherm in twee helften wordt verdeeld tijdens gamen: op de bovenste helft is dan het spel te zien, terwijl de onderste helft van het scherm als virtuele controller functioneert.

Mensen bepalen zelf wat de knoppen op die controller doen. Men 'gebruikt' de controller vervolgens door op het scherm te drukken. De optie is nu nog niet beschikbaar, maar wordt ergens de komende maanden uitgerold.

Nieuwe veiligheidsopties

Zoals gebruikelijk is voor updates aan besturingssystemen zijn er ook nieuwe veiligheidsopties uitgerold. Zo is het mogelijk om een app alleen tijdelijk toegang te geven tot je locatie, en alleen specifieke contacten te delen in plaats van al je contacten.

Ook is er een vernieuwde 'Mark as lost'-optie in Find Hub, om een verdwenen smartphone te vinden met je biometrie. Dat betekent dat zelfs wanneer iemand je smartphone heeft gestolen en je inlogcode heeft, hij het tracken nog niet uit kan zetten.

WearOS 7 ook uitgebracht

Naast Android 17 heeft Google ook WearOS 7 uitgebracht, een nieuwe versie van het besturingssysteem voor wearables. In dit geval is het nieuwe OS al beschikbaar voor de Pixel Watch 2, 3 en 4.

Deze update heeft volgens Google vooral de batterijduur van wearables verbeterd, met een verbetering van tot wel 10 procent. Ook zullen 'live updates' nu synchroniseren met Wear OS-apparaten, zodat updates over bijvoorbeeld een bestelde maaltijd of de uitslag van een sportwedstrijd zowel op je smartphone als smartwatch verschijnen.