Gisteren werd The Android Show gehouden, waar onder andere het besturingssysteem Android 17 werd gepresenteerd.

Om daar mee te beginnen: Android 17 bevat een functie genaamd Pause Point, dat gebruikers tot rust moet brengen na veel schermtijd. Het is de bedoeling dat het mensen die hun smartphone voor lange tijd achter elkaar gebruiken tot rust maant, bijvoorbeeld via ademhalingsoefeningen of door het bekijken van foto's. Er moeten meer functies voor digitaal welzijn beschikbaar komen, al zijn daar geen verdere details over gegeven.

Verder zullen er in Android 17 nieuwe emoji's zitten, waarbij het belangrijkste is dat het ontwerp van deze emoji's meer diepgang kent. Dat pas bij de huidige trend van besturingssysteem en app-icoontjes die het platte design van de afgelopen jaren inwisselen voor een rijker 3D-uiterlijk.

Onder de andere toevoegingen van Android 17 vallen bijvoorbeeld verbeteringen in de camera voor het gebruik van Instagram (zoals verbeterde hdr en nachtmodus), de mogelijkheid om een smartphone als verloren aan te duiden, verbeteringen in de spraakinvoer van het Gboard-toetsenbord en een nieuwe Contact Picker. Een precieze releasedatum voor Android 17 is er nog niet.

Gemini Intelligence

Google onthulde naast Android 17 nog meer op het evenement. Zo zal de overkoepelende naam van zelfstandige acties die AI-model Gemini kan uitvoeren 'Gemini Intelligence' luiden. Hoewel mensen wel moeten vragen aan Gemini om taken uit te voeren, kan het AI-model dit zelf in alle apps waar gebruikers toestemming voor hebben gegeven doen. Wanneer men via een formulier persoonlijke gegevens invult, kan Gemini in de smartphone beter op zoek naar handige informatie. Gemini kan zelfs widgets voor je maken die specifiek informatie bieden waar je naar op zoek bent.

Android Auto

Ook Android Auto stond in het zonnetje. Zo krijgt het een nieuw ontwerp en worden widgets over de navigatiekaart getoond. Daarbij zullen gebouwen en andere herkenbare punten in drie dimensies worden weergegeven op de kaart. Android Auto krijgt zelfs de mogelijkheid om video's af te spelen, bijvoorbeeld van YouTube. Dit kan wel alleen wanneer de auto geparkeerd staat.

Googlebooks