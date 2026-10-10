Volgens geruchten stellen zowel Apple als Samsung de productie van hun smartphones naar beneden bij.

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Om bij Apple te beginnen: daar zou het specifiek gaan om verminderde productie van de iPhone 18 Pro en Pro Max. Er zou minder vraag naar de toestellen zijn, waardoor de verkoop tot wel twintig procent lager ligt dan verwacht, zo meldt Nikkei.

Als gevolg daarvan zou Apple minder componenten bestellen bij bedrijven om de toestellen te produceren. Het zou daarbij specifiek om deze maand gaan - het is niet bekend of deze vermindering van productie langer wordt doorgezet.

De verminderde belangstelling zou deels komen door de prijs van de toestellen. De basismodellen van de iPhone 18 Pro en Pro Max kosten respectievelijk 1479 euro en 1629 euro, terwijl de prijs voor de vorige edities ongeveer 150 euro lager lag.

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Ook mogelijke daling in productie bij Samsung

Ook rondom Samsung gaan geruchten. Het Koreaanse Money Today meldt dat het bedrijf dit laatste kwartaal van het jaar de productie van smartphones met 20 tot 30 procent naar beneden wil bijstellen. Daarbij wordt niet gemeld om welke toestellen het precies gaat.

Samsung zou moeite hebben met winst creëren met sommige modellen. Dat komt omdat de geheugenprijzen steeds hoger komen te liggen doordat geheugen ook nodig is voor AI-servers. Daarom zou de winstmarge op bepaalde toestellen alsmaar krimpen, en prijsverhogingen zouden niet afdoende zijn om dat op te vangen.