Frankrijk heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij kinderen onder de vijftien jaar niet op social media mogen. Het maakt van Frankrijk het eerste land in de Europese Unie met een leeftijdsgrens voor social media.

Nadat gisteren het Senaat het wetsvoorstel goedkeurde, werd gisteravond door een grote meerderheid in het lagerhuis (279 stemmen voor, 81 stemmen tegen) het ook goedgekeurd.

Het wetsvoorstel houdt in dat kinderen onder vijftien jaar vanaf 1 september geen socialmedia-account meer mogen aanmaken. Vanaf januari volgend jaar mogen kinderen onder de vijftien jaar ook niet meer met hun bestaande accounts op social media zoals Facebook, TikTok en Instagram.

Dit moet gecontroleerd worden met speciale leeftijdsverificatietools. Volgens de minister van Digitale Zaken zijn die al beschikbaar.

De Franse president Emmanuel Macron heeft zich op X positief uitgelaten over het wetsvoorstel: "Ik was al voorstander, en nu is er op gestemd: social media is vanaf het moment dat de scholen weer beginnen verboden voor kinderen onder de vijftien jaar."

Heel Europa doet mee

Hoewel verschillende Europese landen er al over praten en er mogelijk ook over heel Europa een leeftijdsgrens komt, is Frankrijk hiermee het eerste land in de Europese Unie dat een leeftijdsgrens voor social media krijgt.

Volgend jaar volgen er waarschijnlijk wel leeftijdsgrenzen voor social media in Oostenrijk en Griekenland. Ook in landen als Spanje en Denemarken wordt er over gepraat, nadat vorig jaar Australië al een leeftijdsgrens invoerde. In het Verenigd Koninkrijk is al wel een leeftijdsgrens ingevoerd.

In Nederland wordt de leeftijdsgrens niet overwogen, maar krijgen we die waarschijnlijk toch. Er wordt voor heel Europa namelijk over een mogelijke leeftijdsgrens gesproken. De Europese Commissie zal na de zomer met een wetsvoorstel komen. Een precieze minimumleeftijd is nog niet bekend, al gaan er geruchten over 13 of 16 jaar en ouder.