In navolging van diverse landen die nieuwe regelgeving doorvoeren of overwegen, gaat mogelijk ook Canada een verbod op social media leggen voor kinderen onder de 16 jaar. De bedrijven achter socialmediaplatforms hebben echter nog een kans om dit tegen te gaan.

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In eerste instantie overwoog de Canadese regering social media te verbieden voor kinderen onder de 16 jaar. Inmiddels overweegt de regering de bedrijven achter platforms als Facebook, X, TikTok en Instagram echter een laatste kans te geven.

Daarvoor gaat Canada een digitale toezichthouder oprichten die veiligheidsregels gaat uitwerken voor socialmediaplatforms. Zodra deze platforms aan de regels voldoen, krijgen ze een uitzondering en mogen kinderen onder de 16 jaar weer op het platform.

Onder de regels gaat bijvoorbeeld duidelijkheid over wanneer iets met AI gegenereerd is vallen. Ook moet content die kinderen aanzet tot pesten verbannen worden. Het kan echter nog wel anderhalf jaar duren voordat de precieze regels zijn vastgelegd.