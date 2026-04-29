De Griekse overheid is van plan om anonimiteit op social media te verbieden in een poging er voor te zorgen dat er minder bedreigingen worden gemaakt en minder nepnieuws wordt verspreid.

De Griekse regering zou een plan hebben gemaakt die op dit moment bij de premier ligt, maar een wetsvoorstel is er nog niet. Daarom is er nog veel onduidelijk over hoe het verbod op anonimiteit op social media precies zou werken.

Wel duidelijk is dat mensen bij de doorvoering van het plan nog altijd een pseudoniem mogen aanhouden op social media. Dit pseudoniem zou dan wel gekoppeld zijn aan een echt persoon en bekend zijn bij de overheid.

"In het oude Griekenland kon iedereen bij naam zijn of haar mening uiten door hun hand op te steken en hun mening te geven", aldus Dimitris Papastergiou, de minister van digitaal bestuur in Griekenland, tegen Euractiv. "Dit moet ons inspireren terwijl we een nieuwe digitale democratie vormgeven."

Door de anonimiteit op social media zouden deze platforms vol staan met bedreigingen en nepnieuws. Dit omdat niemand consequenties ervaart van het plaatsen van dit soort berichten. Het nieuwe plan moet er voor zorgen dat dit verandert. Het is echter nog niet bekend of er echt een wetsvoorstel gemaakt gaat worden.

Diverse landen zijn wel van plan om een socialmediaverbod voor jeugdige internetters door te voeren. Vanaf 1 januari 2027 mogen ook in Griekenland kinderen tot en met 14 jaar niet meer van social media gebruikmaken.