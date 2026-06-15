De plannen voor een socialmediaban voor kinderen onder de 16 jaar in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend officieel aangekondigd.

Gisteren gingen er al geruchten over de ban, maar inmiddels heeft de overheid dit officieel naar buiten gecommuniceerd. Naast het verbod op socialmediaplatforms - bijvoorbeeld TikTok en Snapchat - worden ook erotische chatbots voor mensen onder de 18 jaar verboden. Verder moet het ook onmogelijk worden voor kinderen om online te kunnen chatten met vreemden.

Oorspronkelijk bericht:

Keir Starmer, de premier van het Verenigd Koninkrijk, is mogelijk van plan om deze week een socialmediaverbod voor kinderen onder de 16 jaar in te voeren.

Zo meldt The Guardian dat Starmer vandaag een speech gaat houden waarin het nieuwe beleid uit de doeken gedaan wordt. Het zou inhouden dat kinderen onder de 16 jaar niet meer op platforms als TikTok, Instagram, Facebook, Twitch en Snapchat kunnen komen.

Daarnaast zou het beleid er voor zorgen dat diverse andere apps en zelfs games aanpassingen moeten maken om toegankelijk te blijven voor jongeren. Denk aan het weghalen van de mogelijkheid om met onbekenden online te praten.