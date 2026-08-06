De lichtgevende 'rand' die om de de aankomende Google Pixel 11-smartphones zit, kan verschillende kleuren weergeven. Het is nu bekend om welke kleuren het gaat.

Hoewel de Pixel 11-smartphones nog altijd niet officieel zijn onthuld, is er al veel informatie naar buiten gekomen. Google zelf heeft meerdere hints naar buiten gebracht, waaronder een vroege blik op de smartphones, en verder zijn er veel details gelekt, waaronder onlangs de specificaties en prijzen van de verschillende smartphones.

HiLight

Een interessant aspect van de Pixel 11-smartphones wordt een lichtgevende rand rondom de smartphones, dat waarschijnlijk de 'HiLight' gaat heten. Waarvoor dit licht bedoeld is, weten we nog niet, maar volgens geruchten gaat het licht bijvoorbeeld knipperen wanneer je een notificatie op je smartphone krijgt - een beetje vergelijkbaar met de Glyph Bar van Nothing.

Het zou zelfs nog verder gaan: gebruikers zouden de kleur van deze lichtrand zelf kunnen aanpassen. Zo zou men bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een specifieke kleur voor een contact die belt of een bericht stuurt.

9to5Google claimt nu de verschillende kleuren waar men uit kan kiezen voor de HiLight te hebben achterhaald. De website haalt dit uit de code van de nieuwste versie van de Google Play Store. Het zou gaan om de kleuren blauw, roze, groen, cyaan, oranje, paars, wit, geel en groenblauw ('teal').

Onthulling is volgende week

Voor officiële details moeten we nog even geduld hebben tot volgende week. Op 12 en 13 augustus wordt namelijk het Made by Google-evenement gehouden. Daar doet Google eindelijk de Pixel 11-serie uit de doeken. Het gaat om de Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL en de Pixel 11 Pro Fold - een vouwbare smartphone.