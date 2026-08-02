Socialmediaplatform gaat de concurrentie aan met platforms als TikTok door meer focus op video te leggen. Het bedrijf werkt aan een 'videoversie' van Reddit.

Dat heeft het bedrijf deze week laten weten tijdens het bekendmaken van diens kwartaalcijfers. Deze 'video-Reddit'-ervaring laat mensen niet alleen puur video's kijken op het platform, maar ook in de achtergrond naar geschreven berichten luisteren.

Reddit-content in videovorm is al populair

Volgens ceo Steve Huffman is het een logische volgende stap voor Reddit, dat dagelijks miljoenen mensen wereldwijd berichten laat plaatsen over een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Op andere platforms wordt content namelijk ook al gretig op deze manier geconsumeerd.

Sterker nog: andere socialmediaplatforms worden nu ook gebruikt om Reddit-content te consumeren. Op TikTok zijn er 19,6 miljoen berichten die de hashtag 'reddit' dragen, en nog eens 9,9 miljoen berichten met de hashtag 'redditstories' (via Techcrunch). In deze posts worden geschreven Reddit-berichten vaak opgelezen terwijl er videobeelden te zien zijn. Logischerwijs wil Reddit liever dat deze content op hun eigen platform wordt geconsumeerd.

Later dit jaar te testen

Het bedrijf heeft nog niet duidelijk gemaakt hoe deze 'video-Reddit' er precies uit gaat zien, of hoe het beschikbaar wordt gesteld. De vraag is bijvoorbeeld of het onderdeel wordt van de huidige Reddit-app, of dat er een nieuwe app voor wordt gemaakt. Wel moet er ergens later dit jaar al iets getest kunnen worden.

Andere platforms krijgen ook grotere focus op video