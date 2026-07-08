Samsung en Google onthullen in juli en augustus hun nieuwe smartphones

Zowel Google als Samsung hebben de data aangekondigd voor aankomende evenementen waar hun nieuwe smartphones uit de doeken gedaan worden.

Om bij Google te beginnen: die houden in de nacht van 12 op 13 augustus hun Made by Google-evenement. Daar zullen bijvoorbeeld de nieuwe Google Pixel 11-smartphones en de Pixel Watch 5 uit de doeken gedaan worden.

Nieuwe Pixel 11-smartphones en Pixel Watch 5

Qua nieuwe Pixel-smartphones kunnen we waarschijnlijk een eerste blik op de Pixel 11 Pro verwachten, alsmede de reguliere Pixel 11 en Pixel 11 Pro XL. Ook zou er een vouwbare Pixel-smartphone op de planning staan.

Een van de interessantste geruchten over de nieuwe Pixel-serie is dat de camera op deze smartphones een lichtgevende rand krijgt, ook wel bekend als de Pixel Glow. Dit licht zou gaan knipperen bij een notificatie op je smartphone, een beetje vergelijkbaar met de Glyph Bar van Nothing - die ook weer aanwezig is bij de deze week onthulde Nothing Phone (4b).

Eerder dit jaar lekten er al renders van de Pixel 11. Het uiterlijk heeft daarbij veel weg van de Pixel 10, maar wel met een volledig zwartkleurig cameraeiland. Ook de schermranden lijken iets dunner. Waarschijnlijk komt de nieuwe Pixel-serie in augustus in de winkels te liggen. Naar verwachting zal er geen versie met 128 GB meer beschikbaar komen, maar beginnen we meteen bij 256 GB aan opslagruimte.

Zoals gezegd zal waarschijnlijk ook de Pixel Watch 5 aangekondigd worden. Die zal qua uiterlijk ook niet veel van zijn voorganger afwijken, maar wel een mogelijke overstap naar Google's Tensor-chip.

De vouwbare smartphones van Samsung

Om door te gaan met Samsung: zij hebben inmiddels bevestigd dat hun Galaxy Unpacked-evenement op 22 juli zal plaatsvinden, en wel om 15:00 uur. De slogan luidt deze zomer 'A New Shape Unfolds', waarmee gehint wordt naar - jawel - nieuwe vouwbare smartphones.

Naar verwachting gaat het om de Galaxy Z Fold 8 en Flip 8. Mogelijk komt er ook een krachtigere Ultra-versie beschikbaar. Samsung is al begonnen met de eerste hints verspreiden rondom dat de Z Fold 8. Daarbij ligt de nadruk op een 'nieuwe vorm', waarbij hij een stuk minder lang lijkt te worden en dus meer een paspoortvorm krijgt - volgens geruchten zal de eerste vouwbare smartphone van Apple deze vorm ook aanhouden.

Volgens geruchten zal de Galaxy Z Fold 8 draaien op de Snapdragon 8 Elite Gen 5 Galaxy en een QHD+-scherm van 7,6 inch aan de binnenkant hebben. De coverdisplay zou 5,5 inch hebben en ook een QHD+-resolutie hebben. Beide panelen zouden een verversingssnelheid van 120 Hz hebben. Daarnaast zou de smartphone twee 50-megapixelcamera's aan de achterzijde hebben. Er zouden ook twee selfiecamera's zijn van 10 megapixels.