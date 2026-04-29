Google heeft een deal gesloten met het Amerikaanse ministerie van Defensie - tegenwoordig bekend als het ministerie van Oorlog. Dit houdt in dat de Amerikaanse overheid Google's Gemini AI-model kan gebruiken voor geclassificeerde werkzaamheden binnen de militaire omgeving van het Pentagon.

Google heeft de overeenkomst bevestigd aan Reuters. Volgens Google zou dit een manier zijn om de nationale veiligheid van de Verenigde Staten te ondersteunen. In de praktijk houdt dit in dat het Pentagon Gemini AI kan gebruiken voor alle wettelijke overheidsdoelen.

Daarbij zou het contract wel duidelijk vermelden dat er op een verantwoordelijke manier met Gemini omgegaan moet worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat het Pentagon de AI-dienst niet mag gebruiken voor autonome wapens zonder menselijk toezicht, of het surveilleren van Amerikaanse inwoners op grote schaal. Aan de andere kant mag Google niet de operationele besluitvorming van de overheid blokkeren, dus het is maar de vraag in hoeverre dit nageleefd kan worden.

De deal is omstreden - blijkbaar hebben zelfs honderden werknemers van Google aan de ceo van het bedrijf gevraagd de deal niet te maken. Eerder sloot de Amerikaanse overheid al een deal met ChatGPT-maker OpenAI, nadat Anthropic, het bedrijf achter AI-model Claude, het niet eens was met de eisen van de overheid. De Amerikaanse overheid probeerde daarop Anthropic als een risico voor de nationale veiligheid te bestempelen, maar een rechter wuifde dat weg.