De opvolger van de iPhone Air zou volgens nieuwe geruchten in het voorjaar van 2027 verschijnen en een tweede camera bevatten.

De eerste iPhone Air verscheen in september 2025 en was de dunste iPhone ooit. De smartphone werd niet onverdeeld positief ontvangen, en het was dus maar de vraag of er een opvolger zou komen. Apple-expert Mark Gurman van Bloomberg meldt echter dat Apple weldegelijk aan de iPhone Air 2 werkt, en dat deze aankomend voorjaar in de verkoop gaat.

Tweede camera

Gurman kon ook al wat kwijt over welke vernieuwingen we met de iPhone Air 2 kunnen verwachten. Apple zou namelijk twee kritiekpunten van de eerste Air aanpakken met de opvolger.

De iPhone Air 2 krijgt mogelijk namelijk twee camera's aan de achterkant van de telefoon. De eerste Air had maar één 48MP-camera aan de achterkant. De opvolger zou hier een ultragroothoekcamera bij krijgen. Daarmee zou de Air 2 qua fotomogelijkheden vergelijkbaar worden met de iPhone 18, maar niet met de Pro- en Pro Max-varianten die ook een telelens hebben.

Foto: Jeroen Boer - ID.nl

Betere batterijduur

Apple zou ook een ander kritiekpunt op de iPhone Air aanpakken. De batterijduur van de opvolger zou namelijk verbeterd worden. Er was namelijk wat kritiek op de batterijduur van de eerste Air, mede door het dunne design waardoor er weinig ruimte was voor een grotere batterij.

Hoe Apple dit in de Air 2 mogelijk gaat maken is niet duidelijk. Vermoedelijk blijft het slanke design intact, dus een veel grotere batterij zou niet passen. Waarschijnlijk zijn er dan ook manieren gevonden om het toestel efficiënter met de accu om te laten gaan. Volgens geruchten wordt een A20-chip gebruikt die op basis van een nieuw 2nm-proces wordt gemaakt, wat inderdaad voor betere efficiëntie zou zorgen.

De review van de eerste iPhone Air

Onze review van de eerste iPhone Air is hier te vinden. We gaven het product een 7 en schreven: "De iPhone Air wijkt duidelijk af van eerdere iPhones. Het is knap hoe Apple een groot scherm combineert met een opvallend dun en licht ontwerp zonder in te leveren op stevigheid. De titanium rand maakt de behuizing robuust en de telefoon voelt luxe aan. Daarmee positioneert de Air zich als een premium model boven de iPhone 17, al betaal je vooral voor het ontwerp. Op functioneel vlak lever je namelijk in: de Air heeft slechts één speaker, waardoor stereogeluid ontbreekt, en de camera mist een ultragroothoek en telelens. De 48megapixel-hoofdcamera is prima, maar biedt minder mogelijkheden dan je bij een toestel van 1200 euro zou verwachten. De iPhone Air is vooral interessant als je een opvallend lichte en dunne iPhone zoekt."

Verwacht hogere prijzen voor Apple-producten

Over de prijs van de iPhone Air 2 valt nog niet veel te zeggen, maar deze week bleek eens te meer dat Apple-fanaten zich moeten voorbereiden op hogere prijzen voor producten van het bedrijf. Ceo Tim Cook gaf namelijk aan dat de huidige situatie onhoudbaar is zonder de prijzen te verhogen.

"We doen ons best om de enorme verhogingen die wij moeten opvangen te verzachten en we hebben geprobeerd onze klanten voor de stijgingen te beschermen, maar de situatie is onhoudbaar geworden", zo meldde Cook.

Het gebruik van kunstmatige intelligentie is steeds populairder aan het worden. Om de servers voor AI draaiende te houden, zijn geheugenchips nodig, oftewel RAM. Grote techbedrijven kopen die massaal in bij chipmakers als Micron, waardoor er een tekort aan RAM is. Die schaarste creëert hogere prijzen, en daardoor moeten de prijzen voor consumentenelektronica ook omhoog. Bedrijven moeten de hogere productiekosten immers opvangen.