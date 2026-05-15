OpenAI, het bedrijf achter het populaire AI-model ChatGPT, overweegt volgens geruchten Apple aan te klagen vanwege het feit dat de ChatGPT-integratie in Siri te weinig heeft opgeleverd.

Bloomberg claimt van bronnen te hebben vernomen dat OpenAI overweegt om juridische stappen te zetten tegen Apple. Op WWDC 2024 werd een samenwerking tussen de twee bedrijven aangekondigd, waarbij ChatGPT als een optie voor de Siri-assistent beschikbaar zou komen op iPhones, iPads en Macs.

OpenAI had hiermee de verwachtingen dat er miljarden dollars per jaar zouden worden verdiend aan abonnementsinkomsten via Apple. Dit gebeurde echter niet. Dat heeft vooral te maken met de integratie van ChatGPT in Siri, of het gebrek daaraan. Gebruikers moeten bijvoorbeeld ChatGPT direct bij naam noemen om een antwoord van de AI-assistent te krijgen via Siri. Daarbij worden deze antwoorden in relatief kleine vensters weergegeven.

Een anonieme werknemer van OpenAI zou aan Bloomberg dan ook hebben verteld dat de samenwerking een mislukking is. Daarbij zou het ook niet helpen dat Apple via iOS 27 en de vernieuwde Siri straks de mogelijkheid biedt voor gebruikers om zelf een AI-model te kiezen - ook van concurrenten als Google en Anthropic.