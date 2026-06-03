Het vechtspel Pokémon Champions, dat eerder dit jaar al voor Nintendo Switch-consoles uitkwam, is vanaf 17 juni ook speelbaar op iOS- en Android-toestellen.

Het was al bekend dat de game ook naar iOS en Android zou komen, maar een releasedatum was tot nu nog niet bekend. De game kwam afgelopen april al voor Switch uit, waardoor de game speelbaar is op beide Switch-consoles.

Om de release op smartphones te vieren kunnen spelers van het spel tussen 17 juni en 2 september de pokémon Raichu, Raichunite X en Raichunite Y ontvangen door zowel hun in-game mailbox in de Switch- als de mobiele versies van de game te checken.

Pokémon Champions draait geheel om pokémon-gevechten en voelt daardoor als een spirituele opvolger van de Pokémon Arena-games. Spelers kunnen het hierin tegen elkaar opnemen door verschillende pokémon zelf te besturen.

Spelers kunnen via Ranked Battles serieuze wedstrijden spelen die invloed hebben op de online rang. Er zijn echter ook 'Casual Battles' waarbij verlies geen invloed heeft. Daarnaast zijn er nog privégevechten te houden, bijvoorbeeld tegen vrienden. Spelers kunnen hun pokémon uit de Pokémon Home-app halen, of elke dag een random pokémon in de game vrijspelen.