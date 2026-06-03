Het was al bekend dat de game ook naar iOS en Android zou komen, maar een releasedatum was tot nu nog niet bekend. De game kwam afgelopen april al voor Switch uit, waardoor de game speelbaar is op beide Switch-consoles.
Om de release op smartphones te vieren kunnen spelers van het spel tussen 17 juni en 2 september de pokémon Raichu, Raichunite X en Raichunite Y ontvangen door zowel hun in-game mailbox in de Switch- als de mobiele versies van de game te checken.
Pokémon Champions draait geheel om pokémon-gevechten en voelt daardoor als een spirituele opvolger van de Pokémon Arena-games. Spelers kunnen het hierin tegen elkaar opnemen door verschillende pokémon zelf te besturen.
Spelers kunnen via Ranked Battles serieuze wedstrijden spelen die invloed hebben op de online rang. Er zijn echter ook 'Casual Battles' waarbij verlies geen invloed heeft. Daarnaast zijn er nog privégevechten te houden, bijvoorbeeld tegen vrienden. Spelers kunnen hun pokémon uit de Pokémon Home-app halen, of elke dag een random pokémon in de game vrijspelen.
Willem gaf een 6,8 aan de Switch-versie van de game in de ID-review: "Pokémon Champions verlaagt de drempel van competitief Pokémon aanzienlijk. Het is een gestroomlijnde gevechtssimulator die op zijn beste momenten voelt als vijf-dimensionaal schaken. Op de slechtste momenten zorgt de beperkte beschikbaarheid van pokémon voor een eenvoudige meta. Het free-to-start-model kan op de lange termijn een gevaarlijke funnel worden voor zowel casual als professionele spelers. Toch blijven de gevechten prachtige puzzels die het beste uit een Pokémon-expert zullen halen."