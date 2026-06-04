AirDrop werd enkele jaren geleden in het iOS-ecosysteem geïntroduceerd. Dit houdt in dat je draadloos bestanden kunt delen tussen iPhones, iPads en andere apparaten van Apple.
Inmiddels kunnen ook steeds meer Android-telefoons er gebruik van maken via Quick Share. Afgelopen maart kwam de functie bijvoorbeeld beschikbaar voor Samsungs Galaxy S26-smartphones. Daardoor kun je ook met bepaalde Android-smartphones bestanden delen met Apple-producten. Mensen moeten in het Quick Share-menu van de Android-telefoon de optie om te delen met iPhones aanzetten, en de iPhone-eigenaar moet AirDrops van iedereen accepteren.
Naast de Samsung Galaxy S26 zijn er nu dus nog meer Samsung-telefoons die AirDrop ondersteunen, zo heeft Google gemeld. Het gaat om de volgende smartphones:
Samsung
- Galaxy S26, S26+, S26 Ultra
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra
- Galaxy Z Flip7
- Galaxy Z Fold7
- Galaxy Z Flip6
- Galaxy Z Fold6
- Galaxy Z Fold6 (Special Edition)
- Galaxy Z TriFold
- Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a
- Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a
- Pixel 8a
Xiaomi
- Xiaomi 17T Pro
OnePlus
- OnePlus 15
OPPO
- OPPO Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s
- OPPO Find N6
Vivo
- Vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra
HONOR
- HONOR Magic V6
Binnenkort ook beschikbaar op:
- Motorola razr fold 2026
- OPPO Find X8 series
- HONOR Magic8 Pro