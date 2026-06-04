AirDrop werd enkele jaren geleden in het iOS-ecosysteem geïntroduceerd. Dit houdt in dat je draadloos bestanden kunt delen tussen iPhones, iPads en andere apparaten van Apple.

Inmiddels kunnen ook steeds meer Android-telefoons er gebruik van maken via Quick Share. Afgelopen maart kwam de functie bijvoorbeeld beschikbaar voor Samsungs Galaxy S26-smartphones. Daardoor kun je ook met bepaalde Android-smartphones bestanden delen met Apple-producten. Mensen moeten in het Quick Share-menu van de Android-telefoon de optie om te delen met iPhones aanzetten, en de iPhone-eigenaar moet AirDrops van iedereen accepteren.

Naast de Samsung Galaxy S26 zijn er nu dus nog meer Samsung-telefoons die AirDrop ondersteunen, zo heeft Google gemeld. Het gaat om de volgende smartphones:

Samsung

  • Galaxy S26, S26+, S26 Ultra
  • Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge
  • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra
  • Galaxy Z Flip7
  • Galaxy Z Fold7
  • Galaxy Z Flip6
  • Galaxy Z Fold6
  • Galaxy Z Fold6 (Special Edition)
  • Galaxy Z TriFold

Google

  • Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a
  • Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a
  • Pixel 8a

Xiaomi

  • Xiaomi 17T Pro

OnePlus

  • OnePlus 15

OPPO

  • OPPO Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s
  • OPPO Find N6

Vivo

  • Vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra

HONOR

  • HONOR Magic V6

Binnenkort ook beschikbaar op:

  • Motorola razr fold 2026
  • OPPO Find X8 series
  • HONOR Magic8 Pro
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