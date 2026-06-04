AirDrop via Quick Share nu beschikbaar op meer Android-smartphones

De AirDrop-functie via Quick Share is nu ooko op meerdere Samsung-smartphones en enkele andere Android-modellen beschikbaar.

AirDrop werd enkele jaren geleden in het iOS-ecosysteem geïntroduceerd. Dit houdt in dat je draadloos bestanden kunt delen tussen iPhones, iPads en andere apparaten van Apple.

Inmiddels kunnen ook steeds meer Android-telefoons er gebruik van maken via Quick Share. Afgelopen maart kwam de functie bijvoorbeeld beschikbaar voor Samsungs Galaxy S26-smartphones. Daardoor kun je ook met bepaalde Android-smartphones bestanden delen met Apple-producten. Mensen moeten in het Quick Share-menu van de Android-telefoon de optie om te delen met iPhones aanzetten, en de iPhone-eigenaar moet AirDrops van iedereen accepteren.

Naast de Samsung Galaxy S26 zijn er nu dus nog meer Samsung-telefoons die AirDrop ondersteunen, zo heeft Google gemeld. Het gaat om de volgende smartphones:

Samsung

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Fold6 (Special Edition)

Galaxy Z TriFold

Google

Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a

Pixel 8a

Xiaomi

Xiaomi 17T Pro

OnePlus

OnePlus 15

OPPO

OPPO Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s

OPPO Find N6

Vivo

Vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra

HONOR

HONOR Magic V6

Binnenkort ook beschikbaar op: