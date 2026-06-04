Dat deed het bedrijf via Xbox Wire. Het gaat om games die in de eerste paar weken van juni worden toegevoegd. Grote first-party releases zitten er deze keer niet bij, maar wel spellen als Persona 5 Royal, Beastro, Undisputed en Starseeker. Hieronder is de complete lijst aan nieuwe toevoegingen te zien.
- Herdling (Xbox Series-consoles, pc en cloud) - Vanaf vandaag speelbaar via Game Pass Premium, verscheen eerder al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass
- Total Chaos (Xbox Series-consoles, pc en cloud) - Vanaf vandaag speelbaar via Game Pass Premium, verscheen eerder al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass
- Solarpunk (Xbox Series-consoles, pc en cloud) - Vanaf 8 juni speelbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass
- Undisputed (Xbox Series-consoles, pc, handheld en cloud) - Vanaf 8 juni speelbaar via Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
- Persona 5 Royal (console, pc en cloud) - Vanaf 9 juni speelbaar via Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
- Beastro (Xbox Series-consoles, pc, handheld en cloud) - Vanaf 11 juni speelbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass
- Frog Sqwad (Xbox Series-consoles, pc en cloud) - Vanaf 11 juni speelbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass
- Starseeker: Astroneer Expeditions (Game Preview) (Xbox Series-consoles, pc en cloud) - Vanaf 11 juni speelbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass
- Junkster (Xbox Series-consoles, pc, handheld en cloud) - Vanaf 16 juni speelbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass
De volgende spellen zullen op 15 juni van Xbox Game Pass verdwijnen:
- Jurassic World Evolution 2 (console, pc en cloud)
- Lost in Random: The Eternal Die (console, pc en cloud)
- Scott Pilgrim vs. The World: The Game (console, pc en cloud)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (console, pc en cloud)
- Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition (console, pc en cloud)