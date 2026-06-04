Het Europees Parlement ruilt Google als standaardzoekmachine in voor het relatief onbekende Franse Qwant. Die overstap heeft alles te maken met privacy en digitale soevereiniteit: Europa wil minder afhankelijk worden van grote Amerikaanse techbedrijven. Maar Qwant is niet alleen interessant voor Brussel. Als zelfs het Europees Parlement kiest voor een alternatief voor Google, is de vraag logisch: is deze zoekmachine misschien ook iets voor jou?

Conclusie: Qwant is geen Google-kloon, en dat is juist het punt

Dit artikel in het kort Het gezaghebbende platform Politico.eu meldt dat het Europees Parlement vanaf 4 juni 2026 niet langer Google gebruikt als standaardzoekmachine op interne computers, maar Qwant. De Franse zoekmachine profileert zich als privacyvriendelijk alternatief, maar hoe groot zijn de verschillen in de praktijk? We bekijken waarom Brussel voor Qwant kiest, waar de zoekmachine goed in is, waar Google nog steeds sterker staat en of Qwant ook voor jou het proberen waard is.

Waarom Brussel voor Qwant kiest

Dat een Europese instelling Google inruilt voor Qwant is meer dan een kleine wijziging in de browserinstellingen. Google is zo vanzelfsprekend geworden dat "googelen" voor veel mensen hetzelfde betekent als iets opzoeken op internet. Juist daarom valt het op als Brussel voor een andere zoekmachine kiest.

Die keuze past in een bredere discussie. Europese overheden en instellingen kijken kritischer naar de plek waar gegevens terechtkomen, wie digitale diensten beheert en hoe afhankelijk Europa is van grote Amerikaanse techbedrijven. Daarbij gaat het niet alleen over cloudopslag, kantoorsoftware of videobellen. Ook zoeken op internet hoort daarbij.

Een zoekmachine lijkt misschien onschuldig, maar je zoekopdrachten zeggen veel over je. Want naast onschuldige zoekopdrachten als "Wanneer valt dit jaar Zwarte Zaterdag?", "Welke Netflix-serie is een aanrader?" of "Met welke groente kun je spruitjes combineren?", zoek je ook naar informatie die persoonlijker is. Denk aan vragen over je gezondheid en geldzaken, maar ook aan winkels in de buurt of last-minute vakanties. Zulke zoekopdrachten zeggen iets over waar je bent, wat je van plan bent en waar je op dat moment behoefte aan hebt. Daardoor gaat de keuze voor een zoekmachine niet alleen over gemak, maar ook over hoeveel je over jezelf prijsgeeft.

Bij Google komen zulke zoekopdrachten terecht binnen een groot netwerk van diensten, zoals Gmail, Android, Maps, YouTube en Chrome. Dat maakt Google handig, maar zorgt er ook voor dat veel gegevens bij één bedrijf samenkomen. Qwant probeert zich juist te onderscheiden door minder over jou te willen weten.

Wel blijft Qwant voorlopig een kleine speler. De zoekmachine spreekt zelf van meer dan zes miljoen maandelijkse gebruikers wereldwijd, maar staat nog ver van Google af. Zelfs in Frankrijk, de thuismarkt van Qwant, ligt het marktaandeel rond de één procent. In Nederland is het aandeel zo klein dat Qwant in de marktaandeelcijfers van StatCounter niet eens afzonderlijk wordt vermeld. De overstap van het Europees Parlement is daarom vooral een duidelijk signaal: Europa wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse technologie, ook als het alternatief nog lang niet voor iedereen de standaardkeuze is.

Wist je dat? Qwant is geen bestaand Frans woord. Volgens de oprichters is de naam een combinatie van het Franse quantités (hoeveelheden) en het Engelse want (willen of zoeken). De naam verwijst dus naar het doorzoeken van grote hoeveelheden informatie. Tegelijk klinkt Qwant voor Fransen wel vertrouwd: de uitspraak lijkt sterk op quant, een Frans woord dat "wanneer" of "hoeveel" kan betekenen.

Wat is Qwant precies?

Qwant is een zoekmachine die bestaat sinds 2013 en zichzelf presenteert als privacyvriendelijk alternatief voor Google. In de basis werkt de zoekmachine zoals je gewend bent: je typt een zoekterm in en krijgt resultaten voor websites, afbeeldingen, video's en nieuws (hoewel op dat laatste een flinke vertraging lijkt te zitten). De interface voelt daardoor meteen herkenbaar.

Het verschil zit vooral achter de schermen. Qwant zegt geen persoonlijk zoekprofiel van je te maken, je zoekgeschiedenis niet te bewaren en je gegevens niet te verkopen. Daardoor zijn de resultaten minder afgestemd op wat je eerder hebt gezocht.

Of dat prettig is, hangt af van wat je verwacht van een zoekmachine. Google voelt soms alsof het al weet wat je bedoelt, juist doordat het veel context gebruikt. Qwant doet dat minder. Je krijgt daardoor resultaten die minder zijn afgestemd op jouw eerdere zoekgedrag.

Net als veel andere zoekmachines experimenteert ook Qwant met AI-antwoorden. Met Flash Answer kan de zoekmachine boven de gewone resultaten een kort antwoord of samenvatting tonen. Die functie is alleen nog niet overal beschikbaar: Qwant meldde zelf dat Flash Answer inmiddels is uitgerold in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Nederlandse gebruikers zullen de functie daarom waarschijnlijk nog niet of slechts beperkt tegenkomen. Google is op dit punt al verder, met AI Overviews en AI Mode die steeds nadrukkelijker onderdeel worden van Zoeken.

Helemaal los van andere grote techbedrijven staat Qwant overigens niet. Voor delen van de zoektechnologie gebruikt de zoekmachine technologie van Microsoft Bing. Daarnaast werkt Qwant samen met Ecosia aan een eigen Europese zoekindex. Daarmee wil het minder afhankelijk worden van Amerikaanse aanbieders.

Of je wel of niet advertenties ziet, bepaal je zelf. Qwant toont zulke inhoud zonder je persoonsgegevens naar de adverteerder te sturen. *Voor alle afbeeldingen geldt: klik om groter weer te geven.

Voor wie is Qwant interessant?

Qwant is vooral iets voor mensen die privacy belangrijk vinden en het niet erg vinden om soms iets meer zelf uit te zoeken. Zoek je uitleg over een onderwerp, het antwoord op een vraag of het laatste nieuws, dan werkt de zoekmachine prima.

Dat voordeel merk je misschien nog sterker bij persoonlijke onderwerpen. Heb je vragen over je gezondheid, geldzaken of juridische kwesties, dan kan het prettig zijn dat een zoekmachine minder probeert te personaliseren en geen uitgebreid advertentieprofiel van je opbouwt.

Een account heb je niet nodig. Zonder account kun je gewoon zoeken en deel je zo min mogelijk gegevens. Sommige voorkeuren, zoals taal of uiterlijk, kunnen bovendien via cookies bewaard blijven. Heb je er geen bezwaar tegen om iets meer informatie prijs te geven, dan kun je wel een account aanmaken. Volgens Qwant haal je daarmee meer uit nieuwe functies in de zoekmachine, waaronder AI-functies en de Summary-functie. Je e-mailadres wordt volgens Qwant niet verkocht of gedeeld. Wel deelt het bedrijf bij het aanmaken van een account je IP-adres met advertentiepartner Microsoft, zodat bepaalde advertenties relevanter kunnen worden gemaakt. Gebruik je je account niet meer? Qwant verwijdert ongebruikte accounts na dertien maanden.

Dit kun je zelf aanpassen in Qwant Qwant laat je zelf bepalen hoe de zoekmachine zich gedraagt. Zo kun je de taal en regio aanpassen, kiezen tussen een licht of donker uiterlijk en instellen hoe streng expliciete inhoud wordt gefilterd. Ook kun je aangeven of je nieuws op de startpagina wilt zien, of gesponsorde resultaten mogen worden getoond en of links standaard in een nieuw tabblad moeten openen. Opvallend is dat deze instellingen niet per se aan een account zijn gekoppeld: Qwant slaat ze ook lokaal op via een cookie.

Waarom Google vaak nog handiger is

Voor veel Nederlanders blijft Google de meest complete zoekmachine. Dat komt niet alleen door de zoekresultaten zelf, maar vooral door alles wat eromheen zit. Google koppelt zoeken aan diensten als Maps, reviews, bedrijfsprofielen, vertalingen, nieuws en reisgegevens. Daardoor krijg je bij veel zoekopdrachten meteen extra informatie te zien, vaak nog voordat je een website hebt geopend.

Ook met Nederlandse zoekopdrachten gaat Google meestal net wat beter om. Tikfouten, spreektaal en halve zinnen leveren vaak alsnog het juiste resultaat op. Zoek je bijvoorbeeld op "wasmachine lekt onderkant wat nu" of "telefoon laadt langzaam na update", dan begrijpt Google doorgaans direct wat je bedoelt. Bij Qwant gaat dat vaak ook goed, maar soms moet je je zoekvraag iets preciezer formuleren.

Daarnaast gebruiken veel mensen al Android, Gmail, Chrome, Maps en YouTube. Daardoor voelt Google Search als onderdeel van één groot geheel. Dat is handig, maar juist die verwevenheid is voor sommige gebruikers een reden om af en toe een andere zoekmachine te gebruiken.

Qwant in de praktijk

Bij veel dagelijkse zoekopdrachten merk je verrassend weinig verschil. Zoek je een recept, een handleiding, een merkwebsite of uitleg over een foutmelding, dan levert Qwant doorgaans prima resultaten.

De verschillen worden vooral zichtbaar zodra een zoekopdracht meer context nodig heeft. Zoek je naar een fietsenmaker die op zondag open is, waar je in Amsterdam de beste spareribs kunt eten of hoe laat de supermarkt in de buurt vandaag sluit, dan gebruikt Google veel extra informatie om directer antwoord te geven. Met Qwant vind je die informatie vaak ook, maar soms minder snel. Je moet dan iets vaker doorklikken, je zoekvraag aanscherpen of zelf informatie combineren.

Overstappen op Qwant: ja of nee?

De eenvoudigste manier om te beoordelen of Qwant wat voor je is, is door deze zoekmachine gewoon een week te proberen als standaardzoekmachine op je laptop of smartphone. Merk je dat je Google nauwelijks mist, dan kun je Qwant erop laten staan. Grijp je toch regelmatig terug naar Google, bijvoorbeeld bij routes, lokale informatie of actuele onderwerpen, dan weet je dat de Amerikaanse zoekmachine beter bij jouw zoekgedrag past.

Voor veel mensen zal een combinatie het prettigst werken: Qwant voor gewone zoekopdrachten en onderwerpen waarbij privacy zwaarder weegt, Google voor momenten waarop je snel lokale of heel specifieke informatie nodig hebt. Dat is misschien minder principieel dan volledig overstappen, maar wel praktisch.

Qwant instellen als standaardzoekmachine In Chrome, Edge, Firefox en Safari kun je de standaardzoekmachine aanpassen via de instellingen van je browser. Zoek daar naar 'zoekmachine' of 'zoeken'. Voeg Qwant toe als optie of kies de zoekmachine uit de lijst als die al beschikbaar is. Qwant biedt daarnaast een browserextensie waarmee je de instelling automatisch kunt aanpassen. Ook is er een mobiele app voor Android en iPhone.

Conclusie: Qwant is geen Google-kloon, en dat is juist het punt

Door de overstap van het Europees Parlement staat Qwant ineens nadrukkelijker in de belangstelling. Toch blijft de vraag voor jou als gebruiker vrij simpel: werkt deze zoekmachine prettig genoeg voor wat jij ermee doet?

Voor veel gewone zoekopdrachten is het antwoord: ja. Qwant is overzichtelijk, werkt snel genoeg en verzamelt daarbij minder gegevens dan Google. Zoek je vaak naar winkels, routes, openingstijden of directe antwoorden, dan blijft Google voorlopig handiger. Uiteindelijk komt de keuze vooral neer op de afweging tussen gemak en privacy. Je hoeft Google dus niet meteen vaarwel te zeggen, maar Qwant is wel een logische tweede zoekmachine om naast Google te proberen.

Veelgestelde vragen Waarom kiest het Europees Parlement voor Qwant? Het Europees Parlement kiest Qwant vanwege privacy en digitale soevereiniteit. De instelling wil minder afhankelijk zijn van grote Amerikaanse techbedrijven en meer controle houden over digitale infrastructuur en persoonsgegevens. Is Qwant beter voor privacy dan Google? Qwant is privacyvriendelijker ingestoken dan Google. De zoekmachine zegt geen persoonlijk advertentieprofiel op te bouwen en minder gebruik te maken van tracking. Daardoor zijn de resultaten minder gepersonaliseerd. Waar is Google sterker dan Qwant? Google blijft vooral sterker bij lokale zoekopdrachten, routes, openingstijden, reviews, kaarten en snelle antwoorden. Dat komt mede door de koppeling met Google Maps en andere Google-diensten. Welke privacy-vriendelijke zoekmachines zijn er nog meer? Naast Qwant zijn er ook andere privacyvriendelijke zoekmachines, zoals DuckDuckGo, Startpage, Ecosia, Brave Search, Mojeek en Swisscows. DuckDuckGo is de bekendste algemene optie, Startpage gebruikt Google-resultaten met extra privacy, en Brave Search werkt met een eigen zoekindex.