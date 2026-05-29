Er zijn beelden gelekt van het uiterlijk van het aankomende iOS 27, het nieuwe besturingssysteem van de iPhone, alsmede het vernieuwde Siri dat een belangrijke rol gaat spelen.

Bloomberg heeft de beelden gemaakt en die gebaseerd op informatie die ze onder andere van mensen met kennis van het nieuwe besturingssysteem hebben verkregen. Daarbij moet er nog wel een slag om de arm gehouden worden, omdat Apple vaak meerdere ontwerpen op voorhand test.

Veel info over iOS 27 en met name het vernieuwde Siri waar Apple al een tijdlang aan werkt, lag de afgelopen maanden al op straat, maar nu wordt dat dus bekrachtigd met beelden. Zoals bekend zal Siri een veel belangrijkere rol spelen binnen iOS 27 dan dat het nu in het besturingssysteem op iPhone doet.

Zo krijgt het een losstaande app, maar zal er bovenin het dynamische eiland ook een icoontje verschijnen om aan te geven dat er met de AI-assistent gepraat wordt. De losstaande app lijkt vooral op andere AI-chatapps. Dat is ook niet gek, want volgens geruchten zal Siri samen kunnen werken met verschillende AI-modellen.

Siri wordt ook geïntegreerd met de camera-app, waardoor Siri ook informatie kan geven over wat je met je camera ziet. Over de camera-app gesproken: die wordt ook flink aanpasbaar, met de mogelijkheid om widgets toe te voegen en zo precies te bepalen welke mogelijkheden je camera krijgt.