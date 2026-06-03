BUUT is de jongerenbank van ABN AMRO, en zij hebben nu dus BUUT Pay geïntroduceerd. Hoewel het in Nederland voor jongeren mogelijk is om een betaalrekening en pinpas te hebben, kunnen ze niet met hun smartphone betalen, ook niet via bijvoorbeeld Apple Pay. Dat komt omdat men daar minstens 16 jaar oud voor moet zijn.
Met BUUT Pay wordt het toch mogelijk voor jongeren tussen de 10 en 16 jaar om betalingen via hun smartphone te doen. Zij kunnen met het systeem hun smartphone bij een betaalautomaat houden en de betaling bevestigen via een vingerafdruk, gezichtsherkenning of een pincode. Net zoals het bij volwassenen werkt dus.
Toch zijn er ook verschillen. In de zogeheten BUUT Wallet - een digitale portemonnee - zijn er diverse 'potjes' voor uitgaven, zoals kleding of eten. De jongeren die een betaling doen, bepalen daarbij zelf uit welk potje het komt, wat voor meer bewustwording zorgt.
Ook krijgen ouders een bepaalde mate van verantwoordelijkheid toegekend. Zij moeten BUUT Pay namelijk activeren, en kunnen ook een oogje in het zeil houden door de uitgaven van hun kinderen te zien. Logischerwijs vallen er daarbij ook limieten in te stellen.