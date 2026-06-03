De Nederlandse bank ABN AMRO introduceert BUUT Pay, waarmee kinderen tussen de 10 en 16 jaar via hun iPhone en Android betalingen kunnen uitvoeren. Dit is niet mogelijk met bijvoorbeeld Apple en Google Pay, waar een leeftijd van 16 jaar of ouder voor nodig is.

BUUT is de jongerenbank van ABN AMRO, en zij hebben nu dus BUUT Pay geïntroduceerd. Hoewel het in Nederland voor jongeren mogelijk is om een betaalrekening en pinpas te hebben, kunnen ze niet met hun smartphone betalen, ook niet via bijvoorbeeld Apple Pay. Dat komt omdat men daar minstens 16 jaar oud voor moet zijn.

Met BUUT Pay wordt het toch mogelijk voor jongeren tussen de 10 en 16 jaar om betalingen via hun smartphone te doen. Zij kunnen met het systeem hun smartphone bij een betaalautomaat houden en de betaling bevestigen via een vingerafdruk, gezichtsherkenning of een pincode. Net zoals het bij volwassenen werkt dus.

Toch zijn er ook verschillen. In de zogeheten BUUT Wallet - een digitale portemonnee - zijn er diverse 'potjes' voor uitgaven, zoals kleding of eten. De jongeren die een betaling doen, bepalen daarbij zelf uit welk potje het komt, wat voor meer bewustwording zorgt.