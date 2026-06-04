Na het eerdere uitstel is nu de releasedatum van de Nintendo Switch 2-versie van Lego Batman: Legacy of the Dark Knight bekend. De game verschijnt op 18 september voor de hybride console.

Dat hebben uitgever Warner Bros. Games en ontwikkelaar TT Games gisteren aangekondigd. het spel verscheen afgelopen mei al voor PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc. De Switch 2-versie zou oorspronkelijk tegelijk uitkomen met deze versies, maar werd voor release uitgesteld.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight biedt allerlei iconische momenten en obscure referenties uit de rijke geschiedenis van het Batman-universum. Dit alles met een flinke knipoog, zoals spelers van de Lego-games gewend zijn. Spelers verkennen hierin Gotham City, en kunnen kiezen in welke versie van de Batmobile er wordt gereden. De gevechten hebben daarbij wat weg van de Arkham-spellen. Niet gek ook, want de ontwikkelaar van die games heeft TT Games meegeholpen.

Dunke gaf een 7,9 aan de game in de review op ID: "Lego Batman: The Legacy of the Dark Knight blijft een Lego-game, met alle mogelijke plus- en minpunten die daarbij horen, maar is daardoor ook hartstikke toegankelijk voor iedereen. De game blinkt vooral uit in de hoeveelheid liefde voor het personage die Traveller’s Tales erin heeft gestopt, zowel via het alomvattende verhaal als de combat uit de Arkham-games."

Hieronder is een nieuwe trailer van de Switch 2-versie te zien.