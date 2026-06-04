Odido heeft het PrijsVast Internet-abonnement aangekondigd. Mensen die dit abonnement nemen, betalen drie jaar lang dezelfde prijs en krijgen dus ook niet te maken met inflatiecorrectie.

PrijsVast Internet is vanaf vandaag beschikbaar, specifiek voor glasvezelabonnementen van 1Gbit per seconde. Het gaat om een contract van twee jaar, maar als die twee jaar voorbij zijn, wordt alsnog een jaar dezelfde abonnementsprijs aangehouden.

De precieze prijs is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk in lijn liggen met het huidige 1Gbit/s-abonnement. Dit kost tussen de 44 en 55 euro per maand. Een vergelijkbare actie zal ook voor de tv- en vastetelefonie-abonnementen van Odido beschikbaar komen.

De PrijsVast Internet-actie heeft één nadeel: bij reguliere Odido-abonnementen krijgen nieuwe klanten een tijdlang korting voordat ze de volle mep gaan betalen. Deze optie is niet beschikbaar bij PrijsVast Internet.