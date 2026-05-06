Dat claimt Apple-expert Mark Gurman in een Bloomberg-artikel. Naast ChatGPT wordt het blijkbaar namelijk ook mogelijk om Google's Gemini en Antrophic's Claude in een iOS-omgeving te gebruiken. Het is de bedoeling dat wanneer iOS 27 straks beschikbaar is voor iPhone, iPad en Mac, daar een andere stem voor te kiezen wanneer er met Siri gepraat wordt.
Dit alles is overigens nog niet officieel bevestigd door Apple. Het nieuwe iOS - en de bijbehorende vernieuwde 'slimmere' Siri - zijn namelijk niet onthuld. Dat gebeurt waarschijnlijk later dit jaar, met een release ergens aankomend najaar.
Dat het vernieuwde Siri zo lang op zich laat wachten heeft Apple overigens een flinke boete opgeleverd. Het bedrijf moet 250 miljoen dollar aan Amerikaanse consumenten betalen, omdat het in de marketing van de iPhone 16 aangaf dat het vernieuwde Siri met de komst van de smartphone al beschikbaar zou zijn.