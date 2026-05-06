Het wordt in iOS 27 waarschijnlijk mogelijk om wanneer er andere AI-modellen voor Siri worden gebruikt, daar ook andere stemmen aan te koppelen.

Dat claimt Apple-expert Mark Gurman in een Bloomberg-artikel. Naast ChatGPT wordt het blijkbaar namelijk ook mogelijk om Google's Gemini en Antrophic's Claude in een iOS-omgeving te gebruiken. Het is de bedoeling dat wanneer iOS 27 straks beschikbaar is voor iPhone, iPad en Mac, daar een andere stem voor te kiezen wanneer er met Siri gepraat wordt.

Dit alles is overigens nog niet officieel bevestigd door Apple. Het nieuwe iOS - en de bijbehorende vernieuwde 'slimmere' Siri - zijn namelijk niet onthuld. Dat gebeurt waarschijnlijk later dit jaar, met een release ergens aankomend najaar.