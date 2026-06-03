Het wordt mogelijk voor websites om uit de AI-zoekresultaten van Google te blijven. Google test de mogelijkheid op dit moment in het Verenigd Koninkrijk.

Wanneer mensen tegenwoordig iets op de Google-zoekmachine opzoeken, wordt er standaard een met AI samengesteld antwoord weergegeven. Dit wordt gebaseerd op informatie die vindbaar is op het internet.

Wanneer eigenaren van websites besluiten hier niet aan mee te werken, zal de info op hun websites dus niet worden meegenomen in deze AI-zoekresultaten. Het gaat daarbij om het AI-overzicht wanneer er ergens naar gezocht wordt op Google, alsmede het aparte tabblad AI-modus.

Logischerwijs zullen websites die er voor kiezen om hier niet aan mee te doen, ook geen verkeer vanuit Google krijgen vanuit deze AI-resultaten. Het moet volgens het bedrijf echter geen effect hebben op de reguliere zoekresultaten - daar kan de website nog steeds naar voren komen.

Zoals gezegd wordt de optie op dit moment getest in het VK, maar is het de bedoeling dat de mogelijkheid op een nog onbekend later moment wereldwijd beschikbaar komt. Steeds meer websites - waaronder grote nieuwssites - klagen over het feit dat hun content gebruikt wordt voor AI-samenvattingen op Google, en dit lijkt een manier voor het bedrijf om er voor te zorgen dat ze minder snel aansprakelijk worden gesteld.