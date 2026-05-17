Het is de bedoeling dat de programmeertool geleidelijk naar alle ChatGPT-gebruikers op smartphones wordt uitgerold. Mocht het dus nog niet beschikbaar zijn op het moment dat je dit leest, dan volgt dat snel.
Codex is een tool om met AI programmeercodes te schrijven. De tool is al geruime tijd beschikbaar op desktop, maar komt nu dus ook naar iOS en Android. Daardoor kunnen mensen overal waar ze willen AI inzetten om te programmeren, of bijvoorbeeld bugs oplossen.
Opvallend is dat Codex op iOS en Android beschikbaar komt voor alle ChatGPT-gebruikers, dus ook mensen zonder een betaald abonnement. Wel kan de tool alleen nog maar verbinding maken met Codex op macOS. Binnenkort moet volgens OpenAI ook een verbinding met Codex op Windows beschikbaar komen.