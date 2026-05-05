Na eerdere geruchten dat OpenAI aan een eigen smartphone werkt, blijkt uit nieuwe geruchten dat het bedrijf achter ChatGPT de smartphone mogelijk al in 2027 wil uitbrengen.

Onlangs gingen er al geruchten dat OpenAI samenwerkt met MediaTek, Qualcomm en Luxshare om een eigen smartphone te lanceren. Volgens die geruchten zou het bedrijf mikken op een productie vanaf 2028. Volgens nieuwe geruchten wordt dit nu echter versneld.

Volgens technische analist Ming-Chi Kuo wil OpenAI namelijk meer vaart achter de komst van de smartphone zetten, en de productie in de eerste helft van volgend jaar starten, om hem daarna uit te kunnen brengen.

Zoals verwacht zal MediaTek volgens Kuo de chip leveren. Het zou gaan om een aangepaste versie van de Dimensity 9600-soc. Deze aangepaste versie van de chip zou beter kunnen zien wat de camera vastlegt en daar met AI op kunnen inspelen.

Zoals in het eerdere gerucht al werd gemeld, zou OpenAI willen afstappen van het feit dat AI-assistenten nu alleen een app op een smartphone zijn. In plaats daarvan zou de AI-assistent helemaal geïntegreerd zijn in het besturingssysteem en daardoor al het gebruik van de eigenaar kunnen meten, van batterijduur tot wat men zoal met de telefoon doet.