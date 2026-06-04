Voordat Netflix, Videoland, Spotify en andere streamingaanbieders de dienst uitmaakten, waren nieuwsgroepen razend populair. Logisch, want in dit downloadnetwerk zijn volop films, series en muziekalbums te vinden. Hoewel de nieuwsgroepen ondertussen ietwat naar de achtergrond zijn verdwenen, werkt het platform nog steeds. Nieuwsgierig? Neem dan met het programma Spotnet eens een kijkje.

Het is anno 2026 misschien lastig voor te stellen, maar tot 2014 was het downloaden van auteursrechtelijk beschermde bestanden in Nederland legaal. Volgens de Nederlandse wet mocht iedereen een kopie voor eigen gebruik maken. Na een uitspraak van het Europese Hof geldt er tegenwoordig een downloadverbod. Een waarschuwing is dan ook op zijn plaats. Gebruik Spotnet niet om mediabestanden waarop copyright rust te downloaden. In het downloadnetwerk zijn er ook rechtenvrije werken te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de meeste freeware of muziek waarvan de componist minimaal zeventig jaar geleden is overleden.

Van prikbord naar downloadplatform

Een leuk feitje is dat de nieuwsgroepen van origine helemaal niet waren bedoeld om mediabestanden te huisvesten. Het begon ooit in 1979(!) als een mondiale discussieplaats waarin geïnteresseerden van gedachten konden wisselen. Er bestaan dan ook voor diverse onderwerpen uiteenlopende groepen. Later bleek dat de nieuwsgroepen behalve tekst ook moeiteloos grote bestanden konden herbergen. Dankzij het brede media-aanbod en de hoge overdrachtsnelheid werd het platform steeds populairder. Tijdens de hoogtijdagen in de jaren 00 was vrijwel alles in dit downloadnetwerk te vinden. Zelfs films die nog maar kort in de bioscoop draaiden, konden mensen al thuis bewonderen. Tegenwoordig kennen de nieuwsgroepen een wat beperkter aanbod, al belanden er nog altijd nieuwe films en series op dit platform.

Gesynchroniseerde servers Een wereldwijd netwerk van zogenoemde nieuwsservers dient als hostingplatform voor alle nieuwsgroepen. Deze servers wisselen voortdurend gegevens met elkaar uit. Wanneer een persoon een film op een bepaalde nieuwsserver plaatst, is dit mediabestand even later op alle servers van het downloadnetwerk beschikbaar. Wegens de vele gesynchroniseerde servers is het voor auteursrechtorganisaties lastig om het downloadnetwerk uit de lucht te halen. Dit systeem is ook bekend onder de naam usenet.

Toegang tot nieuwsgroepen

Wil je zelf weleens zien wat er zoal in de nieuwsgroepen te vinden is? Je hebt dan toegang tot een nieuwsserver nodig. Er zijn allerlei zogeheten usenetproviders die deze dienst aanbieden. Dat kost overigens wel geld. Bij de meeste bedrijven neem je voor een paar euro per maand een abonnement. Check wel even of je dit abonnement te allen tijde kunt stopzetten.

Sommige usenetproviders hanteren een gratis proefperiode van bijvoorbeeld enkele dagen, een week of zelfs twee weken. Cheapnews, Fast Usenet en NewsXS zijn hiervan enkele voorbeelden. Voor veel proefaccounts geldt er wel een datalimiet. Verder dien je het proefabonnement soms tijdig stop te zetten, want anders brengt de usenetprovider mogelijk alsnog kosten in rekening.

Met het gratis proefaccount van Cheapnews kun je tot 20 GB data downloaden.

Spotnet installeren

Nadat je jezelf bij een usenetprovider hebt aangemeld, kun je in de nieuwsgroepen koekeloeren. Dat werkt met een speciaal programma. Voor Windows-gebruikers is Spotnet zeer geschikt. Er circuleren op internet verschillende versies van dit tooltje die helaas niet allemaal even goed werken. We raden aan om Spotnet Classic te gebruiken. Je downloadt deze toepassing van www.spot-net.nl.

Sommige browsers bestempelen Spotnet Classic als ‘gevaarlijke’ freeware. Wanneer je in Chrome bijvoorbeeld op de downloadlink klikt, gebeurt er niets. Je lost dit euvel op door met de rechtermuisknop op de downloadlink te klikken. Kies in het contextmenu Link opslaan als en geef aan waar je het zip-bestand wilt bewaren. Chrome blokkeert nu alsnog de download. Klik rechtsboven op Behouden om dat ongedaan te maken.

Als je het programma eenmaal hebt gedownload, klik je met de rechtermuisknop op het zip-bestand en Alles uitpakken / Uitpakken. Dubbelklik op spotnet1923_x64.exe en voer de installatie uit. Eventuele waarschuwingen kun je negeren, want het installatiebestand van Spotnet Classic is volgens VirusTotal volkomen veilig (zie kader). Start het programma ten slotte op.

In Chrome download je Spotnet Classic met een omweg.

Veiligheid Spotnet Classic Belangrijk om te weten is dat Spotnet Classic geen bedreiging vormt voor jouw systeem. Het programma bevat geen malware of andere narigheid. Wel is het mogelijk om via Spotnet kwaadaardige software uit de nieuwsgroepen te downloaden. Die zit soms in dezelfde map als een gedownloade film, serie of muziekalbum. Open daarom niet zomaar uitvoerbare bestanden. Let met name op extensies als .exe en .msi. Bij twijfel kun je een bestand via VirusTotal op bedreigingen controleren.

Gegevens nieuwsserver

Zodra je bij een usenetprovider bent ingeschreven, ontvang je meestal per e-mail de benodigde informatie. De gegevens van de nieuwsserver staan al in deze mail of op jouw persoonlijke accountpagina. Het is nu zaak om de informatie in Spotnet Classic over te nemen.

Het downloadprogramma bevat standaard al gegevens van bekende usenetproviders. Wanneer je deze toepassing voor de eerste keer opstart, verschijnt er een instellingenvenster. Klik achter Provider op het pijltje en kies jouw usenetprovider. Staat het juiste bedrijf er niet bij, dan maak je geen keuze.

Check altijd of de voorgestelde gegevens kloppen. Bij Header server en Download server vul je doorgaans hetzelfde serveradres in. Het veld achter Upload server is voor doorsnee gebruikers niet belangrijk. Je laat hier het voorgestelde serveradres gewoon staan. Voor een versleutelde ssl-verbinding kies je poortnummer 443 (TLS) of 563 (TLS). Instanties zien hierdoor niet welke bestanden je downloadt.

Je selecteert achter Verbindingen bij voorkeur het maximaal aantal toegestane connecties. Je kunt dan op volle snelheid downloaden. In de nieuwsgroepen staat ook erotische content, maar je kunt dit eenvoudig verbergen. Haal achter Ero spots laden het vinkje weg. Je typt als laatste de gebruikersnaam en het wachtwoord van jouw usenetprovider, waarna je bevestigt met Verbinden.

Je hebt onder meer het serveradres en poortnummer van de nieuwsserver nodig.

Typ de gegevens van jouw usenetprovider om Spotnet Classic met de nieuwsserver te verbinden.

Door aanbod snuffelen

Als Spotnet Classic voor de eerste keer verbinding met de nieuwsserver maakt, importeert het programma een uitgebreide database. Dat duurt al gauw zestig tot negentig minuten. Niet vreemd, want deze database bestaat veelal uit meer dan één miljoen (media)titels. Op ons testsysteem waren het er exact 1.546.670. Kortom, er valt heel wat te kiezen.

Zodra de database volledig binnen is gehengeld, zie je een overzicht met alle spots. Iedere spot bevat nuttige informatie over een mediabestand. Gebruik de categorieën aan de linkerkant om door het uitgebreide aanbod te snuffelen. Klik bijvoorbeeld op Films, Series, Boeken, Muziek en Applicaties. Zoek je een specifieke titel, dan typ je linksboven in het invoerveld een trefwoord. Bekijk vervolgens de zoekresultaten via het vergrootglas.

Het heeft weinig zin om meerdere downloads tegelijk te starten, want anders duurt het proces nogal lang. Je kunt spots wel als favoriet markeren, waarna je ze op een later moment alsnog binnenhaalt. Klik in dat geval met de rechtermuisknop op een titel en kies Toevoegen aan favorieten. Je vindt deze spot vervolgens terug in de categorie Favorieten.

Spotnet toont een uitgebreid aanbod van beschikbare films.

Downloadmap wijzigen

Spotnet Classic downloadt de mediabestanden naar de harde schijf of ssd van jouw computer. Je kunt als alternatief ook een netwerklocatie van een NAS opgeven. Daarnaast is downloaden naar een externe opslagdrager een mogelijkheid, zoals een usb-stick of losse ssd. Kies in elk geval een locatie met voldoende opslagcapaciteit. Met name films, documentaires en series slokken immers veel schijfruimte op. Je wijzigt in Spotnet Classic simpelweg de downloadmap. Navigeer in de menubalk naar Bewerken / Downloadmap en blader naar de gewenste map. Sluit het venster met OK.

Mediabestand downloaden

Heb je een spannende film of mooi muziekalbum op het oog? We willen je er nogmaals op attenderen dat je met Spotnet Classic alleen rechtenvrije mediabestanden mag binnenhalen. Download je een titel met copyright, dan overtreed je de Nederlandse wet. Dergelijke downloads zijn dan ook volledig op eigen risico. Gelukkig zijn er in de nieuwsgroepen ook bestanden te vinden die je legaal kunt downloaden, waaronder composities van Beethoven en Mozart.

Heb je een geschikte titel op het oog? Klik dan op de titel om alle details van deze spot te openen. Vaak zijn er een Nederlandstalige beschrijving en afbeelding te zien. Scrol je een stukje omlaag, dan bekijk je onder andere het formaat, de omvang en de taal. Verder loont het de moeite om de reacties even globaal door te nemen. Mocht er met de spot onverhoopt iets mis zijn, dan lees je dat hier veelal terug. Klik rechtsboven op de blauwe pijl om het downloadproces te starten. Je bekijkt de voortgang op het tabblad Downloads. Bekijk hier de actuele snelheid en resterende tijd. Klik met de rechtermuisknop op een titel wanneer je de downloadtaak even wilt pauzeren.

Bij iedere spot is rechtsboven een blauwe downloadknop te zien.

Filters instellen

In Spotnet Classic staan weliswaar een aantal categorieën, maar die zijn wel erg algemeen. Misschien ben jij bijvoorbeeld een groot liefhebber van documentaires, rockmuziek of thrillers? Geen probleem, want voor dergelijke interesses stel je in het downloadprogramma specifieke filters in.

Klik linksonder achter Filter toevoegen op het kleine pijltje. Ga vervolgens op zoek naar de gewenste eigenschappen. Zo klik je voor documentaires bijvoorbeeld op de kleine pijltjes voor Films en Genre, waarna je Documentaire aanvinkt. Geef deze nieuwe categorie in het bovenste tekstveld een relevante naam en bevestig met het blauwe plusteken. Je ziet dat deze naam nu tussen de andere categorieën staat.

Gebruik filters om snel interessante spots te vinden.

Instellingen

Spotnet Classic is een laagdrempelig programma om mediabestanden uit de nieuwsgroepen te downloaden. Ondanks de eenvoudige werking kun je in de freeware wel degelijk wat zaken aanpassen. Neem de instellingen even door om het gedrag van dit programma naar je hand te zetten.

Spotnet Classic werkt elke keer bij het opstarten op eigen houtje zijn database bij. Zeker wanneer je de downloadtool niet zo vaak gebruikt, resulteert dat mogelijk in een lange wachttijd. Je schakelt deze optie desgewenst uit. Ga in de menubalk naar Bewerken / Instellingen en klik op Bijwerken tijdens opstarten om het vinkje te verwijderen. Via Bestand / Bijwerken kun je de database in het vervolg handmatig updaten.

Kijk ook eens naar de overige instellingen. Je kunt onder andere reacties uitschakelen, geopende tabbladen onthouden en Spotnet naar het systeemvak van Windows minimaliseren.

Voorkom dat Spotnet Classic de database telkens automatisch bijwerkt.

Beeldopties

Je zet diverse beeldopties van Spotnet naar je hand. Navigeer in de menubalk naar Beeld / Kolommen en geef aan welke gegevens je wel of juist niet in het overzicht wilt tonen. Je kunt bijvoorbeeld de namen van de spotter en afzender verbergen. Je hebt tenslotte niet zo veel aan deze informatie. De kolom Omvang is trouwens standaard uitgeschakeld, terwijl het best nuttig is om te weten hoe groot een mediabestand is.

Vind je de letters te klein? Ga in dat geval naar Beeld / Lettergrootte en kies een grotere waarde, bijvoorbeeld 16 punten of 20 punten. Je maakt daarmee zowel titels als de inhoud van spots beter leesbaar. Nu je Spotnet Classic helemaal naar wens hebt ingesteld, kun je op zoek gaan naar leuke mediabestanden. Veel downloadplezier!

Hoe meer kolommen je uitschakelt, hoe overzichtelijker de database.

Ervaren usenet-gebruikers Spotnet Classic automatiseert op de achtergrond veel handelingen, waardoor het downloaden uit de nieuwsgroepen gestroomlijnd verloopt. Dankzij het spots-systeem is het (in tegenstelling tot vroeger) niet nodig om handmatig binnen de nieuwsgroepen te speuren en alle delen van pakweg een film bij elkaar te sprokkelen. Heb je al ervaring met nieuwsgroepen en vind je het leuk om zelf op zoek te gaan naar een geschikt nzb-bestand? Via Bestand / Open NZB voeg je dat handmatig aan Spotnet Classic toe. Een nzb-bestand bevat verwijzingen naar alle deeltjes van een bepaalde download in de nieuwsgroepen. Spotnet Classic ‘plakt’ deze delen na het downloadproces aan elkaar, zodat er een mediabestand ontstaat. Onderhuids zorgt het downloadprogramma SABnzbd ervoor dat alle processen vlekkeloos verlopen. Voor geavanceerde instellingen kun je dit verborgen tooltje openen. Klik achtereenvolgens op Bewerken / Sabnzbd / Sabnzbd en bedien deze toepassing in jouw browser.