Apple is van plan om later dit jaar een Apple Developer Center in Berlijn te openen. Het is het eerste Developer Center van het bedrijf in Europa.

In een Apple Developer Center kunnen ontwikkelaars terecht voor ondersteuning en workshops. "Dit nieuwe centrum biedt ontwikkelaars in heel Europa nog betere toegang tot Apple experts en events. Ook kunnen ze zo op een directere manier meer te weten komen over de nieuwste tools, technologieën en resources van Apple", zo schrijft het bedrijf.

Eerder werden er al Developer Centers in Shanghai, Singapore, Bengaluru en Cupertino geopend, maar de faciliteit in Berlijn is de eerste van zijn soort in Europa. In principe kunnen alle Europese ontwikkelaars er terecht, aangezien men ondersteuning in meerdere talen kan verwachten.

"Het Apple Developer Center Berlin, dat geschikt is voor grote en kleine teams in elke fase van app-ontwikkeling, wordt een thuisbasis voor persoonlijke sessies, workshops en één-op-ééngesprekken", zo verduidelijkt Apple. "Er zullen regelmatig events worden georganiseerd die aansluiten op de diversiteit en creativiteit van de Europese ontwikkelaarscommunity, zodat ontwikkelaars hun vaardigheden kunnen verbeteren en zich kunnen richten op het design, de kwaliteit en de prestaties van apps voor iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS en watchOS. Daarnaast zijn er speciale consultancygedeelten en labs, waar ontwikkelaars terechtkunnen voor praktische ondersteuning door Apple-experts in meerdere talen."