De 18-jarige Rootselaar richtte op 10 februari een bloedbad aan in het plaatsje Tumbler Ridge te Canada. Ze schoot acht mensen dood, waaronder haar 39-jarige moeder en 11-jarige stiefbroer. Daarna ging ze naar haar middelbare school waar ze nog eens een lerares en vijf leerlingen doodschoot. Er raakten daarnaast 25 anderen gewond.

Een ruim halfjaar daarvoor werd haar ChatGPT-account echter al geblokkeerd omdat ze op de AI-dienst gewelddadige activiteiten besprak. Aan de AI-bot zou ze bijvoorbeeld diverse scenario's omtrent wapengeweld hebben geschetst. Blijkbaar hebben werknemers van OpenAI hun leidinggevenden gewaarschuwd over de gesprekken en gevraagd of de autoriteiten ingeschakeld konden worden, maar dat is niet gebeurd.

De Canadese regering gaf eerder al aan dat de situatie mogelijk voorkomen had kunnen worden als OpenAI eerder had geschakeld. Altman betuigt in de brief aan de gemeenschap van Tumbler Ridge nu zijn spijt van het feit dat dit niet is gebeurd. Hij laat daarbij weten dat de verontschuldiging noodzakelijk is om "de schade en het onherstelbare verlies dat uw gemeenschap heeft geleden te erkennen". Hij heeft aan de burgemeester van de stad daarnaast laten weten dat er binnen het bedrijf gewerkt wordt aan manieren om deze situaties in de toekomst te voorkomen.