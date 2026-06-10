Asus brengt samen met Qualcomm de Ascent QN10 uit: een compacte mini-pc waarbij voor het eerst het Snapdragon X2 Elite-platform is toegepast. Het apparaat werd onthuld op Computex 2026 en markeert de eerste keer dat de Snapdragon X-serie, tot nu toe vooral bekend van Windows-laptops, zijn intrede doet in de desktopmarkt.

De Ascent QN10 heeft een behuizing van minder dan 0,7 liter, wat hem volgens Asus 86 procent kleiner maakt dan een standaard mini-pc van 5 liter. Ondanks dat compacte formaat is het apparaat bedoeld voor veeleisende taken: denk aan het bouwen van taalmodellen, verwerken van grote datasets, langdurige programmeersessies en het draaien van AI-agents. De Snapdragon X2 Elite-chip beschikt over een NPU met 80 TOPS rekenkracht, waarmee AI-modellen lokaal kunnen worden uitgevoerd, zonder tussenkomst van de cloud. Ondersteunde AI-tools zijn onder meer OpenClaw, Hermes, Cursor, Claude Desktop, OpenAI Codex en OpenCode.

Voor kantoor en thuiswerkplek

De computer is stil en energiezuinig, wat hem ook geschikt maakt voor kantoor- en thuiswerkomgevingen. Met zeven USB-poorten - waaronder drie USB4-aansluitingen - is er ruimte voor de nodige randapparatuur. Tot vier 4K-schermen tegelijk zijn te gebruiken, wat het apparaat ook interessant maakt voor digital signage en andere professionele toepassingen.

De Ascent QN10 is gericht op een brede doelgroep: van ontwikkelaars en contentmakers tot kleine bedrijven en grote organisaties die lokale AI-verwerking willen combineren met beveiliging op enterprise-niveau. Asus en Qualcomm hebben nog geen adviesprijs of releasedatum voor de Nederlandse markt bekendgemaakt.