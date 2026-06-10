Dat hebben Koei Tecmo en ontwikkelaar Team Ninja aangekondigd. De game verscheen in 2023 al voor pc, PlayStation- en Xbox-consoles, en een jaar later kwam ook de Complete Edition uit. Deze bevat de basisgame en de uitbreidingen Battle of Zhongyuan, Conquerer of Jiangdong en Upheaval in Jingxiang. Daarnaast zitten er bonusitems in.
In Wo Long: Fallen Dynasty verkennen spelers een fictieve versie van China waarin demonen de mensheid teisteren. De wereld is gebaseerd op het welbekende verhaal Romance of the Three Kingdoms. In de game nemen spelers het op tegen deze demonen, via gevechten die gebaseerd zijn op Chinese martial arts. Tijdens de Xbox Games Showcase eind vorige week werd vervolg Wo Long 2: Wings of Ember aangekondigd.
Nintendo zond gisteren een nieuwe Direct-livestream uit, maar Wo Long: Fallen Dynasty maakte daar geen onderdeel van uit. Wel kwamen er diverse andere games voorbij, waaronder een remake van Zelda: Ocarina of Time, Splatoon Raiders, Stellar Blade, Nintendo Switch Sports Resort, Onimusha: Way of the Sword, Xenoblade Genesis, The Duskbloods en meer.