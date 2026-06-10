De Complete Edition van Wo Long: Fallen Dynasty zal op 3 september voor Nintendo Switch 2 verschijnen.

Dat hebben Koei Tecmo en ontwikkelaar Team Ninja aangekondigd. De game verscheen in 2023 al voor pc, PlayStation- en Xbox-consoles, en een jaar later kwam ook de Complete Edition uit. Deze bevat de basisgame en de uitbreidingen Battle of Zhongyuan, Conquerer of Jiangdong en Upheaval in Jingxiang. Daarnaast zitten er bonusitems in.

In Wo Long: Fallen Dynasty verkennen spelers een fictieve versie van China waarin demonen de mensheid teisteren. De wereld is gebaseerd op het welbekende verhaal Romance of the Three Kingdoms. In de game nemen spelers het op tegen deze demonen, via gevechten die gebaseerd zijn op Chinese martial arts. Tijdens de Xbox Games Showcase eind vorige week werd vervolg Wo Long 2: Wings of Ember aangekondigd.