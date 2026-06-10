Er worden geen nieuwe exemplaren van de 'Steam Gift Cards' meer bijgemaakt. Wanneer de huidige voorraad bij winkels die deze aanbieden op is, kan men deze cadeaukaarten dus niet meer kopen.

Dat heeft Valve aangekondigd. Fysieke Steam Gift Cards worden sinds 2012 verkocht bij diverse winkels en supermarkten, en zijn bedoeld om het tegoed op Steam aan te vullen, waarmee weer games gekocht kunnen worden.

Valve meldt dat deze fysieke cadeaukaarten vaak misbruikt werden door oplichters. Zij nemen bijvoorbeeld contact op met slachtoffers en doen zich voor als een helpdeskmedewerker of bank, en claimen dat er nog een bedrag openstaat dat betaald moet worden.

Vervolgens wordt geopperd dat men betaalt met de code van een Steam Gift Card. Mensen die hier in trappen kopen vervolgens zo'n cadeaukaart, geven de code door en de scammer gaat er mee vandoor. Omdat deze fysieke kaarten lastiger traceerbaar zijn, wordt er gretig gebruik van gemaakt door oplichters.

Mensen die nog een fysieke Steam Gift Card hebben liggen, kunnen die blijven gebruiken. Het wordt wanneer de huidige voorraad op is alleen niet meer mogelijk om nieuwe cadeaukaarten voor de digitale gamewinkel te kopen. Mensen kunnen er nog wel voor kiezen op via Steam zelf digitale versies van de cadeaukaarten te kopen. Ook kan men op andere manieren games kopen op Steam, zoals via de bank van de consument zelf.