Microsoft heeft naar eigen zeggen miljoenen abonnees van Xbox Game Pass verloren toen afgelopen najaar de prijs van de service omhoog ging.

Dat heeft Xbox-cso Matthew Ball toegegeven tijdenns Summer Game Fest. Het is niet bekend om hoeveel abonnees het precies gaat, maar het zou in ieder geval om miljoenen mensen zijn die zijn vertrokken van de dienst. In 2024 liet Xbox in ieder geval weten dat er 34 miljoen Xbox Game Pass-abonnees waren - hoeveel dat er nu zijn is niet bekend.

Afgelopen najaar ging de prijs van Xbox Game Pass omhoog, maar eerder dit jaar draaide nieuwe Xbox-ceo Asha Sharma dat deels terug nadat ze toegaf dat Xbox Game Pass te duur was geworden. Game Pass Ultimate kost nu 20,99 euro in plaats van 26,99 euro. Game Pass voor pc is in prijs verlaagd van 14,99 per maand naar 12,99 per maand. Het betekent tegelijkertijd ook dat nieuwe Call of Duty-games niet meer op dag van release op de dienst zullen verschijnen, maar pas een jaar later.

De prijsdaling heeft nu al een positief effect op het aantal Game Pass-abonnees, dus het lijkt de juiste keuze te zijn geweest van Microsoft om de prijs weer omlaag te gooien. Sharma liet onlangs weten: "Sinds de prijsdaling zien we dat we meer abonnees krijgen en ze ook lid blijven. Het is een goede eerste stap."