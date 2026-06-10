Logitech heeft vandaag een nieuwe muis uitgebracht: de Mobi Fold. Uniek aan deze muis is dat hij dubbel gevouwd kan worden en zo makkelijk overal mee naartoe genomen kan worden.

De Mobi Fold kan dus opgevouwen worden - een beetje zoals een mobiele telefoon met clamshell-design - en makkelijk meegedragen worden naar een locatie naar keuze. "Deze op elk moment inzetbare, opvouwbare muis is de perfecte reisgenoot", zo claimt Logitech. "Of je nu naar kantoor, het café of zelfs het vliegveld gaat, met de Mobi Fold blijf je altijd en overal productief."

De muis heeft verder diverse functies die je verwacht van een muis. Zo kan men adaptief touch-scrollen, waarbij de snelheid waarmee je scrolt zich automatisch aanpast aan hoe snel je je vinger beweegt en hoeveel kracht je zet. Dat maakt het bijvoorbeeld makkelijk om erg snel naar beneden te scrollen op lange webpagina's. Ook heeft de muis twee programmeerbare knoppen. Eigenaren kunnen deze knoppen programmeren via de Logi Options+-app.

Daarbij schakelt de muis automatisch in wanneer hij uitgeklapt wordt, en gaat hij automatisch weer uit bij het dichtklappen, wat de batterij spaart. Volgens Logitech gaat een volle batterij tot dertig dagen mee. Een enkele minuut opladen geeft je al 22 uur aan werktijd.

Vooral het ontwerp valt logischerwijs op, mede dankzij de opvouwbare functie. Bij de productie wordt gerecyclede aardmetalen en plastic gebruikt. Verbinden is ook een makkie via bluetooth of middels een dongle. Dat kan met maximaal drie apparaten.