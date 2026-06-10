Netflix heeft de eerste trailer van de aankomende film Enola Holmes 3 uitgebracht. De film heeft wederom Stranger Things-ster Millie Bobby Brown in de hoofdrol als het titulaire personage.

Afgelopen maand werd al een korte teaser trailer van de film vertoond, en werd ook aangekondigd dat de film vanaf 1 juli op Netflix te zien is. Nu is hieronder dus de eerste volledige trailer te zien.

In Enola Holmes 3 is te zien dat Enola Holmes - de zus van beroemde detective Sherlock - afreist naar Malta om een brief gelinkt aan een geheim genootschap te onderzoeken. Ondertussen is ook nog eens haar broer ontvoerd. Werk aan de winkel dus voor Enola, die eigenlijk liever zou genieten van haar verloofde Tewkesbury (Louis Patridge).