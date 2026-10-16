Er zijn nieuwe details gelekt over een mogelijke iPad Mini 8 en de langverwachte MacBook Pro met touchscreen.

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Geruchten over de komst van deze Apple-producten doen al geruime tijd de ronde, maar inmiddels zijn er meer details op straat komen te liggen. Zo is de komst van de iPad Mini 9 nog niet bevestigd, maar heeft Apple nu de komst wel al min of meer prijsgegeven.

Dat komt omdat er een nieuwe Smart Folio-hoes op de Apple's Franse website voor reguleringsdoeleinden (via MacRumors) verscheen. Het modelnummer - A2632 - is niet gerelateerd aan bestaande iPad-hoezen, dus het lijkt om een nieuwe iPad te gaan.

Specificaties worden niet vermeld - logisch ook, aangezien de iPad Mini 8 nog niet officieel aangekondigd is - maar dit suggereert wel dat de nieuwe iPad Mini enkele aanpassingen in het ontwerp krijgt, aangezien een nieuwe hoes zou kunnen betekenen dat voorgaande hoezen er niet op zullen passen.

Volgens eerdere geruchten krijgt de iPad Mini 8 een oledscherm. Op 27 of 28 oktober zou Apple mogelijk een evenement houden waar de nieuwe iPad wordt onthuld, samen met de nieuwe MacBook Pro-modellen met oled-touchscreen.

Nieuwe MacBook Pro-modellen komen mogelijk op 6 november

Er zijn ook iets meer details gelekt over die MacBook Pro-modellen. Volgens eerdere geruchten zouden deze nieuwe MacBooks onder de naam 'MacBook Ultra' verschijnt, maar inmiddels zou de naam toch weer zijn veranderd naar MacBook Pro.

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Het meest unieke aspect van deze nieuwe laptops is het feit dat ze een oledscherm die als touchscreen functioneert hebben. Het zijn daarmee de eerste laptops van Apple die een touchscreen hebben, en daarbij meteen multitouch zoals de smartphones en tablets van het bedrijf. Een touchscreen op een laptop is niet nieuw, maar voor Apple is het een primeur.

In zijn podcast meldt Bloombergs Apple-expert Mark Gurman nu dat de nieuwe MacBook Pro-modellen ook op 27 of 28 oktober worden onthuld - samen met de nieuwe iPad Mini dus - en mogelijk op vrijdag 6 november uitkomen. Dat komt omdat hij heeft gehoord dat fysieke Apple-winkels op donderdagavond 5 november de indeling flink op de schop nemen, ter voorbereiding van de komst van de nieuwe producten.

Volgens de geruchten maakt de MacBook Ultra gebruik van de M5 Pro- en M5 Max-chips die ook in de huidige MacBook Pro-modellen zitten. Toekomstige versies zouden echter wel kunnen overstappen naar de krachtigere M6 en M7.