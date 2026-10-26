iPad mini krijgt oledscherm en waterbestendige behuizing: dit is er nog meer nieuw

Apple heeft een nieuwe iPad mini aangekondigd met een 8,5inch-oledscherm, een dunnere behuizing en bescherming tegen water en stof. Ook de processor, cameraopstelling en draadloze verbindingen zijn vernieuwd. De compacte tablet verschijnt op 6 november en kost vanaf 759 euro.

De iPad mini moet het vooral hebben van zijn handzame formaat. Je neemt hem makkelijk mee en hebt voor lezen, aantekeningen en games meer schermruimte dan op een smartphone. Bij deze generatie heeft Apple meer dan alleen de processor aangepakt. Vooral het oledscherm en de IP67-classificatie maken de tablet op papier veelzijdiger.

Oledscherm met meer contrast

De belangrijkste vernieuwing is dus het scherm. Apple stapt over op een 8,5inch-oledpaneel, dat het de naam Super Retina XDR geeft. Bij oled geven de pixels zelf licht. Zwarte delen kunnen daardoor daadwerkelijk donker blijven, wat vooral bij films, foto's en gebruik in een donkere kamer opvalt.

De schermranden zijn volgens Apple 24 procent smaller. Daardoor past het grotere paneel in een tablet met dezelfde voetafdruk als zijn voorganger. Het display ondersteunt de brede P3-kleurruimte en kan terugdimmen tot een minimumhelderheid van 1 nit. Dat laatste is prettig als je 's avonds in bed leest.

Bij de opgegeven maximale helderheid is enige uitleg nodig. Apple noemt 1200 nits, maar dat is een piekwaarde voor HDR-content. De helderheid over het volledige scherm bedraagt maximaal 600 nits, zowel bij SDR als HDR. Je krijgt dus geen tablet die tijdens het lezen van een website voortdurend 1200 nits haalt.

Optioneel is er glas met nanotextuur om hinderlijke reflecties te verminderen. Deze uitvoering is alleen beschikbaar bij de modellen met 256 of 512 GB opslag. Wie de goedkoopste iPad mini met 128 GB kiest, krijgt deze optie dus niet.

Dunner en waterbestendig

De behuizing is 5,4 millimeter dik. Het wifi-model weegt 255 gram; de versie met mobiele internetverbinding komt op 263 gram. Apple levert de tablet in de kleuren middernacht en sterrenlicht. De IP67-classificatie biedt bescherming tegen stof en onderdompeling tot 1 meter gedurende maximaal 30 minuten onder gecontroleerde testomstandigheden. Een regenbui of een ongelukje met water hoeft daardoor minder snel fataal te zijn.

Meer opslag en andere chipconfiguratie

De nieuwe iPad mini draait op de A20 Pro-chipset dat in september 2026 werd aangekondigd. Apple gebruikt hiervoor een 2nm-productieproces en voorziet de grafische processor van zeven cores, met extra versnellers voor AI-berekeningen. Ook is er hardware-ondersteuning voor raytracing, waarmee er bij games realistischere lichteffecten kunnen worden weergeven.

Volgens Apple zijn bepaalde AI-taken tot 4,5 keer sneller en liggen de grafische prestaties tot 2,7 keer hoger dan bij de vorige generatie. Bij taken die meerdere CPU-cores gebruiken, heeft Apple het zelfs over een verbetering tot 60 procent.

De modellen met 128 en 256 GB hebben een CPU met vijf cores en een Neural Engine met zestien cores. Het model met 512 GB krijgt een CPU met zes cores en twee Neural Engines van elk zestien cores. De grafische processor heeft in alle uitvoeringen zeven cores.

Wie grote lokale AI-modellen wil gebruiken, moet dus verder kijken dan alleen de hoeveelheid opslagruimte. Tegelijkertijd blijft het de vraag hoeveel voordeel jouw apps daadwerkelijk uit de extra hardware halen. Voor lezen, streamen en eenvoudige notities zijn die verschillen waarschijnlijk minder bepalend dan voor zware creatieve toepassingen.

Lees ook · Partnerbijdrage Bitdefender Premium Security: soepele installatie en hoog gebruiksgemak overtuigen testpanel In samenwerking met Bitdefender

Camera verhuist naar de lange zijde

De 12 megapixelcamera aan de voorkant zit voortaan aan de lange zijde van de tablet. Dat is een logischere plek wanneer je de iPad horizontaal neerzet voor een videogesprek. Center Stage helpt je daarbij in beeld te houden.

Achterop zit eveneens een 12-megapixelcamera. Die ondersteunt Smart HDR 4 en filmt in 4K met maximaal 60 beelden per seconde. Een adaptieve True Tone-flitser moet onder meer het fotograferen en scannen van documenten verbeteren.

Ook het geluidssysteem verandert. Apple noemt de constructie Acoustic Display en koppelt de woofers aan het scherm. De tweeters zijn weggewerkt tussen het glas en de aluminium behuizing. Volgens Apple levert dat meer volume, stevigere bassen en helderdere hoge tonen op. De afgesloten constructie helpt bovendien bij de waterbestendigheid. Hoe dit klinkt ten opzichte van gewone tabletspeakers, kunnen we op basis van de aankondiging niet beoordelen.

Wifi 7 en snelladen

De N1-chip verzorgt wifi 7, Bluetooth 6 en Thread. Het Cellular-model krijgt daarnaast Apples C2-modem voor mobiele data via 5G. De accu gaat volgens Apple maximaal tien uur mee tijdens internetten via wifi of video's kijken. Voor internetten via een mobiel netwerk noemt het bedrijf maximaal negen uur. Snelladen kan tot ongeveer 50 procent in dertig minuten, met een USB-C-adapter van minimaal 35 watt. Die adapter wordt afzonderlijk verkocht.

Nieuwe AI-functies, met voorwaarden

De tablet wordt geleverd met iPadOS 27 en ondersteunt de nieuwste generatie Apple Intelligence. Apple noemt onder meer uitgebreidere fotobewerking, fotorealistische afbeeldingen in Image Playground en een Safari-functie die veranderingen op websites kan signaleren, bijvoorbeeld wanneer een product weer leverbaar is of een prijs van een gewild apparaat dat verlaagd is.

Met iPadOS 27.2 moet ook een uitgebreid bureaublad op een extern scherm mogelijk worden. Dat is iets anders dan alleen het tabletbeeld spiegelen.

Prijs en beschikbaarheid