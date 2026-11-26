Temu heeft de Europese Commissie toegezegd een reeks praktijken aan te passen die in strijd waren met regels voor consumenten in de EU. De Chinese webshop moet bedrijfs- en contactgegevens beter vindbaar maken en de klantenservice verbeteren.

Verder moet het terugsturen van producten en terugbetalingen eenvoudiger worden gemaakt. Daarnaast moeten ook Klantbeoordelingen moeten betrouwbaarder zijn, prijzen duidelijker en de afrekenpagina overzichtelijker.

Ook moeten meldingen en berichten verdwijnen waarmee kopers onder druk worden gezet om snel te bestellen, bijvoorbeeld omdat de voorraad van een bepaald product op leken te raken. Gamification-elementen moeten uit de Temu-app verdwijnen en mmilieuclaims moeten worden onderbouwd. Temu heeft daarnaast aangegeven strenger op te treden tegen illegale en onveilige producten.

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Een zaak die al jaren loopt

Het dossier begon in oktober 2024 met een onderzoek onder de Digital Services Act. Temu kreeg in mei 2026 een boete van 200 miljoen euro, onder meer vanwege gevaarlijk babyspeelgoed en defecte opladers. Begin november oordeelde de Commissie in voorlopige bevindingen nog dat het bedrijf onvoldoende had aangepast.

Commissaris Michael McGrath noemde de nu gedane toezeggingen "een belangrijke stap" om online winkelen met meer vertrouwen mogelijk te maken. De Commissie blijft de naleving nauwlettend volgen.