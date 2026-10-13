Apple HomeView is een nieuw slim scherm voor in huis. Het apparaat combineert muziek, FaceTime, agenda, foto’s en smarthomebediening, maar verschijnt voorlopig niet in Nederland of de rest van de Europese Unie.

Apple zet met HomeView een nieuwe stap in de woonkamer, keuken en hal. Het apparaat lijkt op een kleine tablet op een speakerbasis en is bedoeld als gedeeld scherm voor het hele huis. Je kunt er muziek op afspelen, FaceTime-gesprekken voeren, agenda’s bekijken en slimme apparaten bedienen. De belangrijkste kanttekening voor Nederlandse lezers: Apple brengt HomeView voorlopig niet uit in de Europese Unie.

Foto: Apple

Wat er nieuw is aan Apple HomeView

HomeView heeft een 7-inch Liquid Retina-scherm met automatische helderheid, van 500 nits tot 0,3 nits. Daardoor moet het scherm overdag leesbaar blijven en ’s nachts minder fel ogen op een nachtkastje. De tafelversie heeft een aluminium behuizing, een bolvormige speakerbasis en een verstelbaar scharnier. Apple komt ook met een wandmodel, bedoeld voor plekken als een gang of entree.

Het apparaat herkent maximaal zes gebruikers aan hun gezicht. Daarna toont HomeView persoonlijke widgets, berichten, agenda-afspraken en herinneringen voor de juiste persoon. Apple koppelt die persoonlijke weergave aan een onlangs ontgrendelde iPhone of iPad, zodat huisgenoten niet zomaar elkaars inhoud te zien krijgen. Dat is vooral relevant bij een scherm dat door meerdere mensen in huis wordt gebruikt.

Siri AI speelt een grote rol. Op HomeView kun je vragen stellen, muziek zoeken, timers zetten en slimme apparaten bedienen met stemcommando’s. Met een geschikte iPhone of iPad kan Siri AI ook persoonlijke context gebruiken, bijvoorbeeld uit Berichten of Agenda. In de praktijk moet HomeView daardoor minder voelen als een losse speaker en meer als een vast bedieningspunt in huis.

Voor entertainment gebruikt HomeView meerdere speakers, waaronder twee full-range drivers in het scherm en een woofer in de basis. Je kunt Apple Music, Podcasts, Apple TV en geschikte audio- en video-apps gebruiken. Wie nu al veel via een Apple TV als smarthomehub regelt, ziet waar Apple heen wil: minder losse apps openen, meer bedienen vanaf één plek.

Lees ook · Partnerbijdrage Bitdefender Premium Security: soepele installatie en hoog gebruiksgemak overtuigen testpanel In samenwerking met Bitdefender

Foto: Apple

Prijs en beschikbaarheid van Apple HomeView

Apple HomeView kost in de Verenigde Staten 299 dollar. Dat geldt voor zowel de tafelversie als de wandversie. Pre-orders starten op 13 oktober 2026 in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, India en Nieuw-Zeeland. De levering begint daar op 13 november 2026. Singapore volgt op 15 oktober met pre-orders, Zuid-Afrika krijgt verkoop via erkende resellers.

Nederland staat niet op de lijst. Apple meldt dat HomeView niet te koop komt in de Europese Unie, omdat Siri AI momenteel niet beschikbaar is in iOS in de EU. Een Nederlandse prijs is er dus ook niet. Voor de wandversie komen drie mounts van Schneider Home, met Amerikaanse prijzen vanaf 59,95 dollar. Een bekabelde PoE-mount volgt pas begin 2027.

Foto: Apple

Wat Apple HomeView betekent voor je slimme huis

HomeView ondersteunt Works with Apple Home en Matter-accessoires. Daarmee kan het apparaat lampen, thermostaten, sloten, camera’s en gordijnen aansturen, mits die accessoires geschikt zijn. De Home Camera-weergave kan tot negen videofeeds tegelijk tonen. Met een ondersteund iCloud+-abonnement kan HomeView ook meldingen geven bij personen, pakketten, huisdieren en voertuigen.

Apple benadrukt privacy met Secure Exclaves voor camera- en microfoongegevens en end-to-end versleuteling voor HomeKit Secure Video. Dat neemt niet weg dat een vast scherm met camera en microfoons in huis om vertrouwen vraagt. Wie slimme apparaten koopt, doet er nog steeds goed aan om updatebeleid, datadeling en beveiliging mee te wegen, zoals bij elk smarthomeproduct met internetverbinding.

In het kort Apple HomeView is een slim scherm met een 7-inch Liquid Retina-display, Siri AI en smarthomebediening. Het apparaat kost in de VS 299 dollar en verschijnt daar op 13 november 2026. HomeView komt voorlopig niet naar Nederland of de Europese Unie, omdat Siri AI daar nog niet beschikbaar is in iOS.