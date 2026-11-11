Gerucht: Nieuwe iPad Air-modellen met oledscherm arriveren in eerste helft van 2027

Apple zou ergens in de eerste helft van 2027 twee nieuwe iPad Air-modellen uitbrengen die beiden een oledscherm in plaats van lcd-scherm hebben.

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Dat claimt DigiTimes te hebben vernomen. Eerder dit najaar deden er al berichten de ronde over een iPad Air met oledscherm. Bloomberg meldde toen dat deze pas ergens in 2027 uit zou komen. DigiTimes claimt nu dus dat dit ergens in de eerste helft van 2027 wordt.

Beide huidige M4 iPad Air-formaten hebben een lcd-scherm, maar deze edities zouden in 2027 dus vervangen worden door exemplaren met een oledscherm. Deze info zou uit productie-informatie zijn gekomen, waaruit blijkt dat Samsung waarschijnlijk de meeste panelen zal leveren.

Bij oled geven de pixels zelf licht. Zwarte delen kunnen daardoor daadwerkelijk donker blijven, wat vooral bij films, foto's en gebruik in een donkere kamer opvalt. Televisies met een oledscherm zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden, vooral bij film- en gamefans.

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In navolging van de nieuwe iPad Mini

Sinds 6 november levert Apple al een nieuwe iPad Mini met oledscherm. Het bedrijf lijkt deze focus op oled dus door te willen zetten met de aankomende Air-modellen. De nieuwe iPad Air-exemplaren zouden hetzelfde type oledscherm als de nieuwe Mini gebruiken.