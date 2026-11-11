Dat claimt DigiTimes te hebben vernomen. Eerder dit najaar deden er al berichten de ronde over een iPad Air met oledscherm. Bloomberg meldde toen dat deze pas ergens in 2027 uit zou komen. DigiTimes claimt nu dus dat dit ergens in de eerste helft van 2027 wordt.
Beide huidige M4 iPad Air-formaten hebben een lcd-scherm, maar deze edities zouden in 2027 dus vervangen worden door exemplaren met een oledscherm. Deze info zou uit productie-informatie zijn gekomen, waaruit blijkt dat Samsung waarschijnlijk de meeste panelen zal leveren.
Bij oled geven de pixels zelf licht. Zwarte delen kunnen daardoor daadwerkelijk donker blijven, wat vooral bij films, foto's en gebruik in een donkere kamer opvalt. Televisies met een oledscherm zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden, vooral bij film- en gamefans.
In navolging van de nieuwe iPad Mini
Sinds 6 november levert Apple al een nieuwe iPad Mini met oledscherm. Het bedrijf lijkt deze focus op oled dus door te willen zetten met de aankomende Air-modellen. De nieuwe iPad Air-exemplaren zouden hetzelfde type oledscherm als de nieuwe Mini gebruiken.
De pas uitgekomen nieuwe iPad Mini heeft een vanafprijs van 759 euro voor de wifi-uitvoering met 128 GB opslag. De goedkoopste versie met mobiele data kost 929 euro. Daarnaast zijn er uitvoeringen met 256 en 512 GB.