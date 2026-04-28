Apple brengt mogelijk toch geen vouwbare iPad uit, ondanks eerdere geruchten over de komst van dit apparaat.

Laatst bijgewerkt: 28 april 2026 07:50

Dat meldt de over het algemeen zeer betrouwbare Bloomberg-journalist Mark Gurman in een artikel. Apple werkt volgens eerdere geruchten al meerdere jaren aan een iPad die net zoals sommige smartphones de mogelijkheid geeft om hem op te vouwen.

Apple zou echter op problemen bij de ontwikkeling zijn gestuit, waardoor het apparaat in eerste instantie werd uitgesteld. Inmiddels zou Apple de vouwbare iPad echter helemaal zijn geschrapt. Het zou te ingewikkeld zijn en teveel kosten om de iPad te creëren.