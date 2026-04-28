Dat meldt de over het algemeen zeer betrouwbare Bloomberg-journalist Mark Gurman in een artikel. Apple werkt volgens eerdere geruchten al meerdere jaren aan een iPad die net zoals sommige smartphones de mogelijkheid geeft om hem op te vouwen.
Apple zou echter op problemen bij de ontwikkeling zijn gestuit, waardoor het apparaat in eerste instantie werd uitgesteld. Inmiddels zou Apple de vouwbare iPad echter helemaal zijn geschrapt. Het zou te ingewikkeld zijn en teveel kosten om de iPad te creëren.
Volgens eerdere geruchten introduceert Apple dit jaar - mogelijk op het evenement van het bedrijf aankomende september - nog wel een vouwbare iPhone. Daarnaast zou het bedrijf ook een vouwbare iPhone met 'clamshell' ontwerp hebben overwogen, maar die ook hebben geschrapt.