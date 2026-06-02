Itsme, een app die qua functie vergelijkbaar is met DigiD en iDIN, maar dan uit België, is sinds gisteren ook in Nederland beschikbaar voor gebruik.

Itsme wordt in België net als DigiD in Nederland gebruikt om digitaal in te loggen bij diensten die privacygevoelig zijn, zoals websites van de overheid en banken. Itsme zal hier echter iDIN vervangen, waarmee het nu nog mogelijk is om bij diverse Nederlandse websites in te loggen. In 2028 moet deze overgang volledig hebben plaatsgevonden.

iDIN was vooral bedoeld voor bedrijven en diverse banken, terwijl DigiD voornamelijk voor de Nederlandse overheid en zorgverzekeraar bedoeld is. Itsme gaat dus iDIN vervangen. Daarmee blijven Itsme en DigiD straks dus naast elkaar bestaan, al is het niet ondenkbaar dat in de verre toekomst Itsme DigiD ook gaat vervangen. In België wordt Itsme namelijk ook al gebruikt voor overheidsdiensten.

Het gebruik van iDIN kent enkele voordelen ten opzichte van DigiD en iDIN. Zo kun je je gegevens inzien en zelf bepalen welke organisaties deze gegevens krijgt te zien. Daarbij zal Itsme ook samenwerken met de EU Digital Wallet die eind dit jaar wordt uitgerold.