Het ziet er naar uit dat Apple Wallet met de komst van iOS 27 een functie krijgt vergelijkbaar met Tikkie, waarbij bedragen zijn te splitten en vervolgens betaalverzoeken naar vrienden gestuurd kunnen worden.

Bloomberg-journalist Mark Gurman meldt dat Apple een dergelijke functie aan de Apple Wallet wil toevoegen in het aankomende iOS 27. Het zou daarbij gaan om de mogelijkheid om een foto van een rekening te maken met je iPhone. Vervolgens zou per item op de bon kunnen worden geselecteerd wie van je vrienden dit moet betalen, om er vervolgens een betaalverzoek naar te sturen.

Deze functie - buiten de mogelijkheid om een foto te maken en deze automatisch onder de personen waarmee je bijvoorbeeld uit eten ben geweest - is in principe ook het concept van apps als Tikkie, maar Apple lijkt de Apple Wallet uit te willen breiden met meer functionaliteiten zodat apps van andere partijen steeds minder vaak nodig zijn.

De Apple Wallet is de afgelopen jaren sowieso steeds verder uitgebreid, met naast het verzamelen van je tickets voor evenementen en concerten bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om je bankpassen er aan te koppelen. Dat Apple de functionaliteiten nu nog verder wil uitbreiden, klinkt dan ook geloofwaardig.