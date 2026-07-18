Ben je bereid om diep in de buidel te tasten voor je nieuwe smartphone, dan wil je een écht goed toestel. In dit artikel gaan we negen high-end-smartphones vergelijken op camera, accuduur, prestaties en ondersteuning. We willen jou zo duidelijk mogelijk maken wat de sterke en zwakkere punten van de toptelefoons zijn. Want ja, ook een high-end-smartphone kan niet in alles onderscheidend zijn.

In deze test vind je negen smartphones die vallen in de hogere prijscategorie. We vergelijken de Samsung Galaxy S26, S26 Ultra, Apple iPhone 17, 17 Pro Max, Xiaomi 17, OnePlus 15, Motorola Signature, Oppo Find X9 Pro en Google Pixel 10 Pro XL met elkaar. De smartphones zijn ter beschikking gesteld door de fabrikanten. Van Samsung en Apple nemen we twee smartphones mee, omdat dit de twee populairste telefoonmerken in Nederland zijn. Bovendien verschillen de twee door hen aangeleverde modellen flink qua specificaties en adviesprijzen.

Foto: photoschmidt - stock.adobe.com Duurdere smartphones zoals de Apple iPhone 17 hebben vaak een achterkant van glas.

Zo hebben we de high-end-smartphones getest

Het testen van smartphones is deels subjectief, want iedereen beoordeelt de prioriteiten en kwaliteiten van een toestel anders. Dankzij onze jarenlange ervaring met het testen van modellen kunnen we wel onderbouwde uitspraken doen over wat je in dit prijssegment kunt verwachten, wat een telefoon (niet) biedt ten opzichte van de concurrentie en hoe fijn een toestel in de praktijk is. We hebben elke smartphone in deze vergelijkende test minimaal een week bij ons gedragen als primaire telefoon, om echt inzicht te krijgen in de dagelijkse gebruikservaring. Gemaakte foto's met de smartphonecamera's hebben we op dezelfde goed afgestelde monitor bekeken en vergeleken, en we hebben ook benchmarks gedraaid die de snelheids- en accuprestaties testen. De software is natuurlijk ook redelijk subjectief, want visuele smaken verschillen en waar de een extra functies interessant en nuttig vindt, voelen ze voor een ander aan als bloatware. Hier letten we op. Objectiever te registreren is het updatebeleid dat een fabrikant garandeert. Onder aan de streep komen we zo tot een waardeoordeel voor de telefoon-ervaring in het algemeen. Genoemde prijzen zijn adviesprijzen van fabrikanten.

De 9 geteste smartphones

Samsung Galaxy S26

De Samsung Galaxy S26 is de logische opvolger van de S25, maar stoeit nogal met zijn adviesprijs. De één jaar oude S25 was bij zijn lancering goedkoper en is na prijsverlagingen inmiddels honderden euro's goedkoper dan de S26. En dan valt wel op dat de S26 vooral oude wijn in nieuwe zakken is. Het toestel is ondanks zijn nieuwe chip nauwelijks krachtiger dan de S25 en de verouderde camerasensors maken het camerasysteem van de S26 minder goed dan dat van sommige concurrenten. Met name in het donker doen veel vlaggenschepen het beter. De S26 oogt herkenbaar en luxe en heeft een goed oledscherm dat ook erg helder is. Waar de S25 nog een 128GB-basismodel had, heeft de S26 minimaal 256 GB opslagcapaciteit. Mooi, maar ook vanzelfsprekend in dit prijssegment. Net als Apple houdt Samsung vast aan een traditionele accu met minder capaciteit dan de silicium-koolstofbatterijen in veel concurrerende toestellen. De accuduur van de S26 is daarom minder indrukwekkend, maar wel voldoende voor een lange dag gebruik. Magnetisch opladen ontbreekt nog steeds. Samsung voorziet de S26 zeven jaar lang van Android-upgrades en beveiligingsupdates, wat een goed updatebeleid is. De S25 heeft nog zes jaar updates over en is fors goedkoper, waardoor Samsung vooral met zichzelf concurreert.

Lees hier onze uitgebreide Samsung Galaxy S26 review

Samsung Galaxy S26 4 / 5 Score De Pluspunten Erg goed scherm

Updatebeleid De Minpunten Geen bijzondere camera's

Prijsverschil met S25 Adviesprijs: 999 euro (12/256 GB)

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Apple iPhone 17

De Apple iPhone 17 is een afgeslankte versie van de 17 Pro, met als voornaamste verschil het ontbreken van een aparte zoomcamera. Jammer in dit prijssegment, want concurrerende telefoons laten zien dat een zoomcamera nuttig is. Los van dit gebrek is de iPhone 17 een prettige en complete smartphone. Stevig gebouwd, geschikt om magnetisch op te laden (MagSafe) en met een handige cameraknop en actieknop in de behuizing. Opladen via usb-c gaat vlot (40 watt), maar data gaan slechts met usb2.0-snelheid en je kunt geen beeldscherm aansluiten via DisplayPort. Het 6,3inch-oledscherm toont goede beelden, geholpen door de 120Hz-verversingssnelheid. Met de twee camera's achterop maak je gewoon fijne foto's, al springen ze er kwalitatief niet uit ten opzichte van de concurrentie. De iPhone 17 is dankzij de Apple A19-chip lekker snel in gebruik, heeft een gangbare hoeveelheid opslagcapaciteit (256 GB) en houdt het ondanks zijn kleine accucapaciteit lang vol op een batterijlading. Wij laden de telefoon 's ochtends op om weer zorgeloos vooruit te kunnen. Apples iOS-software is heel anders dan Android, maar werkt voor wie iOS gewend is of eraan wil wennen erg prettig. Je kunt ongeveer zeven jaar updates verwachten, wat goed is. De AI-functies onder Apple Intelligence mogen wel nog slimmer worden.

Lees hier onze uitgebreide Apple iPhone 17 review

Apple iPhone 17 4,5 / 5 Score De Pluspunten Uitstekende prestaties

Complete gebruikservaring De Minpunten Apple Intelligence beperkt

Geen zoomcamera Adviesprijs: 969 euro (8 GB/256 GB)

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Xiaomi 17

De kleurrijke Xiaomi 17 is vrijwel even groot als de Samsung Galaxy S26 en heeft een erg goed 6,3inch-oledscherm. Dankzij de Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, 12 GB werkgeheugen en minimaal 256 GB opslagcapaciteit zijn de prestaties dik in orde. We denken hetzelfde over het ontwerp. Een premium smartphone moet premium overkomen en dat doet de Xiaomi 17. De smartphone is stevig, stof- en waterdicht en geschikt om snel draadloos op te laden. Waar Xiaomi indruk mee maakt, is de 6330mAh-batterij in de compacte smartphone: veel groter dan die van de Galaxy S26 en veel even grote concurrenten. Wij kunnen anderhalve dag vooruit met de Xiaomi 17. Opladen gaat met maximaal 100 watt via usb-c. De drie camera's achter op de Xiaomi 17 zijn ook van goede kwaliteit. Alle drie de lenzen hebben een resolutie van 50 megapixel en we zijn vooral gecharmeerd van de 5x-zoommodus. Xiaomi's softwarebeleid blijft het voornaamste aandachtspunt. De HyperOS-softwareschil is visueel overweldigend qua functies, kan (gepersonaliseerde) reclames tonen en installeert ongevraagd apps als AliExpress en TikTok mee. Het updatebeleid kan ook beter. Xiaomi belooft vijf Android-upgrades en zes jaar beveiligingsupdates. In dit prijssegment kun je elders zeven jaar complete updates krijgen.

Lees hier onze uitgebreide Xiaomi 17 review

Xiaomi 17 4,5 / 5 Score De Pluspunten Complete toptelefoon

Lange accuduur De Minpunten Drukke software en onnodige apps

Updatebeleid kan beter Adviesprijs: 999 euro (12/256 GB)

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OnePlus 15

De OnePlus 15 springt er vooral uit met zijn prijs en batterij. Dat zit zo: met zijn adviesprijs van 949 euro is de smartphone tientallen tot honderden euro's goedkoper dan veel concurrenten. Je krijgt er toch netjes 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslagcapaciteit voor terug. En een reusachtige 7300mAh-silicium-koolstofbatterij. Wij kunnen de OnePlus 15 bij regulier gebruik bijna twee dagen gebruiken voordat we een oplader nodig hebben. Bedraad opladen kan met maximaal 120 watt, maar alleen als je een speciale OnePlus-adapter koopt. Met een andere adapter gaat het laden met maximaal 36 watt. Het toestel heeft een premium behuizing en een groot 6,78inch-oledscherm dat een goede indruk achterlaat. De smartphone heeft de beste Qualcomm-chip van dit moment, waardoor de telefoon jaren mee kan. De drie camera's achter op de OnePlus 15 zijn veelzijdig en ruim voldoende, maar iets onder het niveau van de iPhone 17 Pro Max en Pixel 10 Pro XL. Dat vinden we geen probleem, want de OnePlus 15 heeft zijn eigen speerpunten én is goedkoper. We vinden het vervelender dat OnePlus een korter updatebeleid garandeert. De OnePlus 15 krijgt maar vier Android-upgrades en zes jaar beveiligingsupdates. Met veel andere telefoons ben je zeven jaar lang verzekerd van complete updates.

Lees hier onze uitgebreide OnePlus 15 review

OnePlus 15 4 / 5 Score De Pluspunten Fantastische accuduur

Prijs-kwaliteitverhouding De Minpunten Minder goede camera's

Korter updatebeleid Adviesprijs: 949 euro (12/256 GB)

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Google Pixel 10 Pro XL

De Google Pixel 10 Pro XL is de grootste en beste Pixel-telefoon die je nu kunt kopen. Het toestel is even zwaar als de iPhone 17 Pro Max en zwaarder dan de Samsung Galaxy S26 Ultra. Dat maakt hem een vrij lomp toestel. Het 120Hz-oledscherm ziet er wel goed uit en we zijn blij met de magnetische laadfunctie. Je kunt ook, à la Apple MagSafe, accessoires aan de achterkant van de Pixel-telefoon hangen. Het toestel komt premium over en laat een goede indruk achter met zijn drie cameralenzen aan de achterkant. Die maken realistische foto's. In het donker behoort de Pixel 10 Pro XL tot de top. Heel anders is de accuduur. De 5200mAh-accu is aan het einde van een reguliere dag gebruik bijna leeg. Veel concurrerende toestellen houden het merkbaar langer vol. Met zijn Google Tensor G5-processor hoort de Pixel 10 Pro XL ook tot de tragere vlaggenschepen, al merk je dit vooral in benchmarks en nauwelijks in de praktijk. Het werkgeheugen is met 16 GB royaal en de opslagcapaciteit start bij 256 GB. Googles Android-software is onaangetast en krijgt zeven jaar Android- en beveiligingsupdates. Dat is erg lang en omdat updates direct van Google komen, ben je als eerste aan de beurt.

Lees hier onze uitgebreide Google Pixel 10 Pro XL review

Google Pixel 10 Pro XL 4 / 5 Score De Pluspunten Camera's

Lang updatebeleid De Minpunten Kortere accuduur

Minder krachtige processor Adviesprijs: 1299 euro (16/256 GB)

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Apple iPhone 17 Pro Max

Als je de beste iPhone van dit moment zoekt, kom je uit bij het grootste model. De iPhone 17 Pro Max heeft een schitterend 6,9inch-oledscherm (120 Hz), aangevuld met handige Face ID-gezichtsherkenning en een luxe behuizing met een slimme actieknop en cameraregelaar. Het toestel is ook bloedsnel en heeft minimaal 256 GB opslagcapaciteit. De accuduur bedraagt ongeveer anderhalve dag, al kun je twee dagen aantikken als je het rustiger aandoet. Een nette score en de beste iPhone-accuduur van nu. Opladen kan voor iPhone-begrippen ook snel (40 watt), al zijn er genoeg concurrerende telefoons die sneller opladen. Apples implementatie van magnetisch laden (MagSafe) blijft nuttig, ook voor accessoires. De iPhone 17 Pro Maxheeft drie camera's achterop, die allemaal erg goed bevallen. De zoomcamera is met acht keer optische zoom bijzonder nuttig. Ook de selfiecamera is van hoge kwaliteit. Zoals je van een iPhone gewend bent, draait hij op iOS. De software heeft sinds de release van de 17 Pro Max meer AI-functies (Apple Intelligence) gekregen, maar qua AI-niveau voelen veel Android-telefoons slimmer aan. Apple zou deze zomer een inhaalslag gaan maken. Het updatebeleid van het merk is uitstekend, met ongeveer zeven jaar complete updates. De adviesprijs van de iPhone 17 Pro Max is wel torenhoog.

Lees hier onze meer over de Apple iPhone 17 Pro Max XL

Apple iPhone 17 Pro Max 4,5 / 5 Score De Pluspunten Zeer complete ervaring

Lange accuduur De Minpunten Erg prijzig

AI kan nog slimmer Adviesprijs: 1479 euro (12/256 GB)

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Oppo Find X9 Pro

De Oppo Find X9 Pro biedt de langste accuduur van de negen geteste telefoons. Niet onverwacht, want Oppo stopt een reusachtige 7500mAh-batterij in het toestel - en daarmee is het voorlopig de smartphone met de beste accuduur. Die gaat twee dagen mee bij ons type gebruik, wat snel went en weer tegenvalt als je een andere telefoon bij je draagt. De accu kan ook snel opladen. De Find X9 Pro heeft een groot 6,78inch-oledscherm dat scherp oogt en ook op andere vlakken indruk maakt. Positief verrast zijn we ook door de MediaTek Dimensity 9500-processor. Hoewel MediaTek bij velen een minder goede reputatie heeft dan andere chipmakers, is de chip razendsnel en energiezuinig. Andere sterke punten van de Oppo Find X9 Pro zijn de camera's. Foto's en video's zijn scherp en realistisch. Indrukwekkend is de aparte zoomcamera, die verder en in betere kwaliteit kan zoomen dan op andere vlaggenschepen. Oppo werkt voor de camera's samen met vaste partner Hasselblad. Hoewel onduidelijk is wat Hasselblad écht inbrengt, staat de Find X9 Pro zeker zijn mannetje. Op softwaregebied moet Oppo nog stappen zetten. De toptelefoon bevat vooraf geïnstalleerde apps als TikTok, die je ook ongevraagd meldingen sturen. Het updatebeleid is met vijf Android-upgrades en zes jaar beveiligingsupdates ook minder lang dan dat van sommige concurrenten.

Lees hier onze uitgebreide Oppo Find X9 Pro review

Oppo Find X9 Pro 4,5 / 5 Score De Pluspunten Geweldige accuduur

Zeer geavanceerde camera's De Minpunten Softwarebeleid moet beter

Erg hoge adviesprijs Adviesprijs: 1299 euro (16/512 GB)

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Samsung Galaxy S26 Ultra

De Samsung Galaxy S26 Ultra is de beste smartphone die Samsung momenteel verkoopt. Dat merk je ten opzichte van de S26, en de Ultra-versie kan ook goed meekomen met concurrenten. Heel innovatief is de telefoon niet, op één functie na. Dat is het zogeheten privacyscherm, een softwarefoefje dat de kijkhoeken van het scherm beperkt om gluurders op straat en in de trein buiten te sluiten. De functie werkt goed, maar maakt het scherm voor jezelf ook iets minder comfortabel. We zijn wel blij met deze innovatie. Op andere vlakken is de S26 Ultra een kleine evolutie ten opzichte van de S25 Ultra. De accucapaciteit is nog steeds relatief klein, al houdt de accu het wel een goede dag vol. Opladen kan snel en ook draadloos, maar niet magnetisch. De S Pen kan niet veel meer dan bij de S25, maar is nog steeds een nuttige toevoeging ten opzichte van andere telefoons. Het camerasysteem achterop blijft goed, al gaan de Oppo Find X9 Pro en Apple iPhone 17 Pro Max de S26 Ultra kwalitatief gezien voorbij. Samsungs update-beleid blijft met zeven jaar complete updates erg goed. De adviesprijs van de S26 Ultra is hoog, al leert de historie dat Samsung-telefoons ook snel in prijs zakken.

Lees hier onze uitgebreide Samsung Galaxy S26 Ultra review

Samsung Galaxy S26 Ultra 4 / 5 Score De Pluspunten Privacybeeldscherm

Uitneembare styluspen De Minpunten Hoge adviesprijs

Weinig innovatie Adviesprijs: 1449 euro (12/256 GB)

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Motorola Signature

Motorola bracht de afgelopen jaren vooral premium smartphones uit die qua prijs en specificaties onder échte topmodellen vielen. De Motorola Signature moet dat veranderen. Het toestel valt direct op met zijn slanke ontwerp: hij is slechts 7 millimeter dik en weegt 186 gram. Dat is iets meer dan de S26 (167 gram) en iPhone 17 (177 gram), maar de Signature heeft een groter scherm van 6,8 inch én een grotere 5200mAh-batterij. Deze silicium-koolstofaccu garandeert een accuduur van een dag. De Signature heeft een goed oledscherm met hoge verversingssnelheid (165 Hz), dat ook fel kan zijn: handig op zonnige dagen. Het toestel draait op een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5-processor, die iets minder krachtig is dan de chips in vergelijkbaar geprijsde telefoons. In de praktijk merk je daar weinig van, ook omdat de Signature bovengemiddeld veel werkgeheugen (16 GB) heeft. De opslagcapaciteit is met 512 GB ook royaal te noemen. Een aandachtspunt is dat de smartphone bij het spelen van zwaardere games warm wordt. De drie 50megapixel-camera's op de achterkant laten een solide indruk achter, mits je niet verder dan tien keer inzoomt. Motorola biedt zeven jaar software-updates, maar voorziet de Signature helaas van meerdere vooraf geïnstalleerde apps die niet te verwijderen zijn.

Lees hier onze uitgebreide Motorola Signature review

Motorola Signature 4 / 5 Score De Pluspunten Dun en licht

Prettig totaalpakket De Minpunten Veel meegeleverde apps

Wordt erg warm Adviesprijs: 999 euro (16/512 GB)

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Dit valt op na het testen van 9 toptelefoons

Anno 2026 zijn alle high-end-smartphones echt goed, al mag dat geen verrassing zijn. Wat opvalt na het testen van negen uiteenlopende modellen? Allereerst dat fabrikanten verschillend denken over innoveren. Waar Google het spoor van Apple volgt om zijn smartphones geschikt te maken voor magnetisch opladen, focussen Chinese spelers als Xiaomi, OnePlus en Oppo zich liever op silicium-koolstofaccu's. Zo'n batterij heeft een grotere capaciteit, uitgedrukt in mAh, zonder fysiek groter of zwaarder te zijn dan een traditionele batterij. We zien dan ook dat een aantal geteste telefoons merkbaar langer meegaat op een accubeurt. Samsung onderscheidt zich liever met een privacyscherm, waardoor omstanders minder makkelijk mee kunnen kijken op het scherm van de S26 Ultra. Dat is goed voor de privacy van de gebruiker. Wat ook opvalt: sommige vlaggenschepen zijn relatief handzaam, waar andere modellen heel groot zijn. Zo zit er voor ieder wat bij. En ja, natuurlijk stoppen alle fabrikanten hun software vol met AI-functies. Het ene merk weet meer toe te voegen dan het andere, al is het goed om te weten dat de software slimmer blijft worden en de hardware van de geteste smartphones krachtig genoeg is voor jarenlange updates. Daarover gesproken: het updatebeleid dat merken hanteren voor versie- en beveiligingsupdates loopt nog steeds uiteen. Wij vinden in dit prijssegment een smartphone met zeven jaar updates niet onredelijk.

Oppo stopt een erg grote 7500mAh-batterij in zijn Find X9 Pro.

Tabel: alle specificaties vergeleken

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Conclusie: de beste high-end-smartphones van 2026

Na het testen van negen high-end-smartphones valt op dat, hoewel alle toestellen ruim voldoende presteren, er serieuze verschillen zichtbaar zijn tussen de modellen. Sommige telefoons richten zich vooral op royale specificaties, terwijl andere merken innoveren met grotere accu's en zeer hoge oplaadsnelheden. Sommige telefoons maken ook beduidend betere (zoom)foto's dan andere. Het updatebeleid verschilt ook en Samsungs privacyscherm op de S26 Ultra is eveneens uniek. Welke smartphone het best bij jou past, is daarom lastig te zeggen. De eerste stap is iPhone of Android kiezen, en vervolgens heb je nog steeds veel goede keuzes. Prijzen vergelijken loont ook, want in dit artikel houden we de adviesprijzen aan en de winkelprijzen kunnen variëren. Zeker wanneer je een premium smartphone kopen wilt, kan het verschil tussen deze twee prijzen best groot zijn. Wij zijn na deze test het meest gecharmeerd van de Apple iPhone 17 Pro Max. De beste iPhone van dit moment heeft een luxe behuizing en een schitterend scherm aangevuld met handige gezichtsherkenning. De iPhone 17 Pro Max heeft ook nog eens drie prima camera's achterop. Heb je liever een Android-smartphone, dan raden we je de Oppo Find X9 Pro aan. Deze smartphone heeft een fantastische accuduur, een snelle processor, goede camera's en een prima scherm. Wat ons betreft verdient dit toestel voorlopig (want: het jaar is nog niet om) het predicaat 'beste Android-smartphone 2026'.