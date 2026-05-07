OPPO introduceert in de Benelux drie nieuwe apparaten: de Pad 5-tablet, de Watch S-smartwatch en de Enco Clip2-oordopjes. Al deze producten zijn vanaf nu verkrijgbaar.

Oppo Watch S

De OPPO Watch S is een smartwatch met een roestvrijstalen behuizing van 8,9 millimeter dik en een gewicht van 35 gram. Het toestel ondersteunt meer dan honderd trainingsmodi en biedt uitgebreide tracking voor twaalf sporten, waaronder hardlopen, zwemmen en tennis. Ook is er dual-band GPS ingebouwd. De Watch S meet daarnaast gezondheidsdata zoals hartslag, bloedzuurstofgehalte, ECG en slaapkwaliteit. Een bijzonderheid is de mogelijkheid om het horloge tegelijk te koppelen aan twee smartphones, ook als die op verschillende besturingssystemen draaien. De batterij gaat volgens de fabrikant tot tien dagen mee; tien minuten opladen levert een dag gebruik.

OPPO Enco Clip2

De OPPO Enco Clip2 zijn open-ear oordopjes die om het oor worden geklemd via een nikkel-titanium boog. Elk oordopje weegt 5,2 gram. Wat de geluidskwaliteit betreft heeft Oppo deze dopjes uitgerust met een dubbel driver-systeem van 9 en 11 millimeter, elk aangestuurd door een eigen DAC-chip. Het geluid is afgestemd in samenwerking met het Deense audiomerk Dynaudio. Het geluid lekt minder naar buiten dankzij Dipole Sound Field Technology. Voor bellen gebruikt de Clip2 een bone-conductie-microfoon gecombineerd met AI-ruisonderdrukking; ook in drukke omgevingen zouden gesprekken dus makkelijk te volgen moeten zijn.

Oppo Pad 5

De OPPO Pad 5 is een tablet met een 12,1-inch scherm en een resolutie van 2,8K. De beeldverhouding van 7:5 is breder dan de gebruikelijke 4:3 of 16:10 bij tablets, wat het scherm volgens OPPO geschikter maakt voor lezen en werken. Een quad-speakersysteem met Dolby Vision-ondersteuning zorgt voor geluid en beeld dat ook bij streaming bruikbaar is. De batterij van 10.050 mAh is goed voor meer dan 15 uur videoweergave. Voor schrijven en aantekeningen kun je apart nog een OPPO Pencil 2R-stylus aanschaffen.

Prijzen en beschikbaarheid