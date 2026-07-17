We kunnen ons opmaken voor een nieuwe iPad Mini dit najaar, en wel eentje met een oledscherm.

Er gaan al geruime tijd geruchten over meerdere nieuwe iPads waar Apple aan werkt. Daaronder vallen een normale iPad, een iPad Air en dus een iPad Mini. Het was tot voor kort nog niet duidelijk wanneer deze producten zouden verschijnen, maar Bloombergs Apple-expert Mark Gurman meldt nu dat de iPad Mini ergens aankomend najaar verschijnt.

Drie nieuwe iPads

De nieuwe iPad Mini krijgt als het goed is dus een oledscherm. Oled wordt door velen gezien als de beste kwaliteit, omdat het nauwkeurigere kleuren en zwartwaarden vertoont. Moderne iPhones hebben ook oledschermen.

De nieuwe iPad en iPad Air zouden overigens langer op zich laten wachten: die zouden respectievelijk pas ergens begin 2027 en in het voorjaar van 2027 uitkomen. Alle drie de iPads zouden in ieder geval modernere chips krijgen die een stuk sneller zijn, om het veelvuldig en snel gebruik van AI mogelijk te maken.

De vorige iPad Mini verscheen in het najaar van 2024. Die kan tegenwoordig voor zo'n 690 euro gekocht worden. Gurman speculeert dat de nieuwe iPad Mini iets duurder wordt.

Meer Apple-producten op komst

De nieuwe iPads zijn lang niet de enige producten waar Apple achter de schermen aan werkt. Volgens eerdere geruchten komt er ook een nieuw instapmodel van de MacBook Pro. De nieuwe Pro-variant moet een sterkere chip krijgen dan de huidige populaire Neo-varianten, die op de A18-chip draaien die voor de iPhone bedoeld is.