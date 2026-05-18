In de Verenigde Staten wordt het een optie om ChatGPT toegang te geven tot je bankrekeningen, zodat de AI-assistent financieel advies kan geven.

Dat heeft OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, aangekondigd. Het gaat om een samenwerking met de Amerikaanse bankapp Plaid, waar vele verschillende Amerikaanse banken bij zitten aangesloten. Vooralsnog is de samenwerking alleen voor de VS aangekondigd - het is niet bekend of het uiteindelijk de bedoeling is dat er in Europa een soortgelijke mogelijkheid komt.

Wanneer Amerikaanse gebruikers hun bankaccount(s) koppelen aan ChatGPT, wordt een duidelijk overzicht gegeven van inkomsten en uitgaven, inclusief lopende schulden en investeringen. ChatGPT kan ook grafieken maken op basis van deze informatie. Het is daarbij mogelijk om ChatGPT allerlei vragen over financiën te stellen, zodat de AI-assistent op maat gemaakt advies kan geven.

OpenAI benadrukt dat de gegevens van gebruikers veilig is. Wel is het mogelijk dat ChatGPT getraind wordt op de gegevens die het ontvangt, al valt dat in de instellingen van de AI-dienst aan te passen.