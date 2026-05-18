De nieuwe versie van Siri die als een soort AI-assistent moet gaan functioneren zal de optie hebben om chats automatisch weer te verwijderen.

Dat meldt Apple-kenner Mark Gurman in een artikel op Bloomberg. De nieuwe Siri moet privacy als belangrijk wapenfeit inzetten, en als onderdeel daarvan moet het mogelijk zijn om gesprekken automatisch te verwijderen indien dat gewenst is.

Gebruikers zouden er voor kunnen kiezen om gesprekken automatisch na dertig dagen of na een jaar te verwijderen. Natuurlijk blijft het ook mogelijk om gesprekken op elk moment handmatig te verwijderen. Ook kunnen gesprekken logischerwijs bewaard worden.

Er gaan al geruime tijd geruchten over de nieuwe versie van Siri waar Apple achter de schermen aan werkt. Deze zou de codenaam Campo dragen en draaien op een versie van Google Gemini. Apple en Google lieten eerder dit jaar al weten samen te werken.