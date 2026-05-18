Dat heeft regisseur Jeff Fowler laten weten op social media. Hij plaatste daarbij een foto met een replica van Metal Sonic, die een rol in de film krijgt. Fowler is van mening dat het vierde deel de beste film in de franchise wordt.
De Sonic the Hedgehog-films zijn gebaseerd op het populaire gamepersonage van Sega, een blauwe egel die zijn dierenvrienden probeert te redden en extreem snel kan rennen. De films combineren live-action acteerwerk met computergeanimeerde beelden.
De drie uitgekomen verfilmingen zijn een megasucces: begin 2025 werd al aangekondigd dat de drie Sonic-films bij elkaar meer dan een miljard dollar aan bioscoopopbrengsten hadden gegenereerd.
Sonic the Hedgehog 4 moet vanaf 19 maart 2027 in de bioscoop draaien. Ben Schwartz speelt zoals altijd Sonic the Hedgehog. Jim Carrey zal weer terugkeren als Dr. Eggman. Ook personages als Knuckles en Shadow the Hedgehog zijn te zien, die worden ingesproken door respectievelijk Idris Elba en Keanu Reeves. Ben Kingsley, bekend van films als Gandhi, Schindler's List en Iron Man 3, heeft ook een rol. Ook Nick Offerman - vooral bekend van zijn rol in de comedyserie Parks and Recreation - is van de partij.