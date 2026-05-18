De opnames van de film Sonic the Hedgehog 4 zijn afgerond.

Dat heeft regisseur Jeff Fowler laten weten op social media. Hij plaatste daarbij een foto met een replica van Metal Sonic, die een rol in de film krijgt. Fowler is van mening dat het vierde deel de beste film in de franchise wordt.

De Sonic the Hedgehog-films zijn gebaseerd op het populaire gamepersonage van Sega, een blauwe egel die zijn dierenvrienden probeert te redden en extreem snel kan rennen. De films combineren live-action acteerwerk met computergeanimeerde beelden.

De drie uitgekomen verfilmingen zijn een megasucces: begin 2025 werd al aangekondigd dat de drie Sonic-films bij elkaar meer dan een miljard dollar aan bioscoopopbrengsten hadden gegenereerd.