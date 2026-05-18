Virtuos, een gameontwikkelaar die bekendstaat om het maken van overzettingen van games voor andere systemen, heeft laten weten veel interesse te hebben in het creëren van Nintendo Switch-versies van Rockstar-games Red Dead Redemption 2 en Grand Theft Auto 5.

Dat liet Andy Fong, de regisseur van de studio, weten in een interview met Pocket Tactics. Hij werd gevraagd welke games hij in de toekomst aan zou willen werken. "Het team wil graag Grand Theft Auto 5 en Red Dead Redemption 2 naar de Switch brengen", zo meldde hij.

Hoewel hij het niet specifiek meldt, is het waarschijnlijk dat Fong hiermee de Switch 2 bedoelt. "We zijn grote fans en denken dat deze games weer op de Switch kunnen schitteren en zo nog meer spelers blij maken", aldus Fong.

Switch-gamers hopen al geruime tijd dat de twee spellen van Rockstar naar de Nintendo-consoles komen. Beide spellen zijn al jarenlang uit op andere platforms. Van GTA 5 zijn inmiddels al zo'n 225 miljoen exemplaren verkocht, en van Red Dead Redemption 2 ongeveer 82 miljoen exemplaren. Rockstar werkt ondertussen aan Grand Theft Auto 6, dat op 19 november gepland voor release staat.