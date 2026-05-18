De tijdens de coronapandemie uitgebrachte 'Teams Together'-functie wordt vanaf 30 juni uit communicatieplatform Microsoft Teams gehaald.

Dat heeft Microsoft bevestigd. Teams Together werd in 2020 tijdens de coronapandemie geïntroduceerd en gaf deelnemers tijdens een videovergadering de illusie met elkaar in één ruimte te vertoeven door alle gezichten van deelnemers in een soort galerij bij elkaar te plaatsen.

Deze functie zal dus vanaf 30 juni verdwijnen. Dat gebeurt niet meteen, maar geleidelijk. Dit moet Teams juist fijner maken, zo oppert Microsoft. Doordat in Teams Together alle video's naast elkaar worden vertoond, maakte dit de interface onnodig druk. Microsoft wil zich nu juist richten op het verbeteren van de videokwaliteit en resolutie.